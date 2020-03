Silje forstår ikke hvordan naboens lille okse befrukta kviga hennes

Det hele begynte for noen dager siden, da den ene kviga til Silje Kyllingstad fra Ålgård i Rogaland fødte to bitte små kalver. Dagen før hadde en av kuene født en kalv på 64 kilo. Disse to kalvene veide bare 17 og 21.

– Det var greit de var små, men disse var veldig små. Jeg tenke at de så ut som dverger, da det slo meg: Det er akkurat slik dexterene ser ut, med stort hode og liten kropp. Jeg lo for meg selv i en halvtime etterpå.

Grunnen til den voldsomme reaksjonen må vi tilbake til forrige sommer for å finne. Da gikk kyrne hennes på beite. På beitet ved siden av, gikk 14 av oksene til naboen, av rasen dexter.

Det var avisa Gjesdalbuen som først skrev om saken.

Feil på strømgjerdet

Imellom beitene er det et strømgjerde, men feil på solcellepanelet gjorde at gjerdene sviktet. Dermed kom en av oksene til naboen seg under gjerdet, og inn til kyrne til Kyllingstad.

Hun driver med en av de vanligste kurasene i Norge, charolais som er ganske store. Det er ikke tilfellet for dexter, som er en veldig liten kurase.

Kyllingstad regnet derfor med at den lille oksen ikke utgjorde noen trussel, og ettersom den kom seg inn til kyrne hennes flere ganger, ga hun til slutt opp.

– Jeg tenkte at den lille stuten tror jeg ikke når opp til kvigene. Den prøve flere ganger, men ramlet på ryggen og ble jaget vekk av min stut.

Annonse

Men ting kan tyde på at den lille dexteroksen ikke ga helt opp. Den fant seg til slutt to kviger, som den tydeligvis har fått draget på.

– Enten må de ha lagt seg ned, eller så må den ha funnet en stein å stå på. Uten det er det ikke fysisk mulig å få det til, ler Kyllingstad.

To tvillingfødsler

Og det ekstra spesielle er at den lille oksen må ha hatt godt krutt, for bedekningen av de to kvigene endte i to (!) tvillingfødsler.

– Jeg forsøker å holde de renraset. Men skulle det først bli feil, så var det en veldig søt feil. De er utrolig sosiale og springer rundt i fjøset med de andre bak. De er tøffere enn toget.

Hun har ikke fått tak i naboen og har dermed ikke fått fortalt han om hva som har skjedd. Men han vil neppe bli overrasket. Han advarte henne nemlig om at den lille luringen ville klare å sette kalver på kvigene hennes.

– Jeg trodde ikke det skulle gå an, men jeg tok feil, og naboen hadde rett. Jeg sammenlignet dexteroksen med noen av mine kalver som var født i fjor, og de var større en oksen som var to år gammel.

Hun er usikker på om hun skal beholde kalvene eller ikke, men vurderer om de tre kvigekalvene skal bli inseminert.

– Så kan jeg fortsette blandingskaoset. Folk syns det er veldig komisk at en så liten stut kan bedekke en kvige som er dobbelt så stor som han.