Sigrid Hjørnegård: Urimeleg at bøndene får skulda for klimaproblema

– Det blir sagt om deg at du er ein energisk person?

– Tja. Eg trur eg har mykje pågangsmot og energi. Eg tenkjer vel at livet er for kort til å dasse det bort.

No er det er nok ikkje så mange som vil skulde den nye generalsekretæren i Norges Bondelag for akkurat det. Det er litt før ni om morgonen, og vi møter henne heime på kjøkenet. I kaminen knitrar lystige flammar. Det er varm kaffi på kanna, og ferske kanelbollar på bordet.

Laptopen står framme. På mobilen plingar det jamnleg inn meldingar. På kjøkenbordet ligg ein tjukk papirbunke med innspel frå 368 lokallag i Bondelaget til det kommande jordbruksoppgjeret. Sidan skal fylkeslag, landsstyre og sentralstyre seie sitt, før Bondelaget forhandlar med Bonde- og småbrukarlaget for å leggje fram eit felles krav for landbruksministeren.

Mange menn

Sigrid Hjørnegård frå Kroer i Ås er historisk. Ho den første kvinna som har fått jobben som Bondelagets generalsekretær.

– Landbruket er eit mannstungt miljø?

– Landbruket er ikkje verre enn kraftbransjen. Der er det sivilingeniørane som dominerer.

Den siste jobben Hjørnegård hadde før ho gjekk til Bondelaget var i Energi Norge, bransjeorganisasjonen for kraftelskapa. Der var ho direktør for klima, energi og miljø

– Det har vore mange dyktige kvinner i bondelaget. Det har vore viktig for meg. Kristen Indgjerd Verdal er ein av dei. Eg fekk jo også følgt henne tett den tida ho var leiar fordi, eg var infosjef i bondelaget då.

Å bli heia på

Indgjerd Verdal er den første, og førebels einaste kvinna, som har vore leiar i Norges Bondelag.

– Du har vore del av denne rørsla sidan du var svært ung. Har du sjølv nokon gong tenkt at miljøet er gubbete?

– Eg har alltid følt meg sett og at eg har blitt heia på.

Men, ho innrømmer at det stakk litt i henne på eit landsmøte i bondelaget på 1980-talet. Frå talarstolen var det nokon som snakka om "gravide bønder". Då runga latteren godt gjennom salen.

Bondestanden har blitt endra sidan då. I dag er 86 prosent av norske bønder menn.

– Noreg har eit kjønnsdelt yrkesliv. Mange vel tradisjonelt. Det merkar vi også i landbruket.

Hjørnegård har tenkt på dette før. Ho har sitte i utval, skrive rapportar og forslag om korleis ein skal rekruttere kvinner til landbruket. Eit forslag av den meir kreative typen var å be Felleskjøpet utvide leketøy-reportoaret sitt frå traktor og maskinar til dyrlege- og bonde-dokker.

– Det handlar om kva bilete ein er med på å skape. Om det skal bli fleire kvinnelege bønder, må små jenter kunne sjå for seg at dei kan bli bønder.

Makta i Ås

Garden ho bur på ligg i eit kollete åkerlandskap. Jorda rundt er god, og ho er i drift. Hjørnegårds ektemann er heiltidsbonde. På vegen hit, til det kvite gardshuset frå 1911, med raud låve og elbil på tunet, passerte vi huset til Leif Forsell.

Departementsråden i Landbruksdepartementet er alltid inne på topplista i Nationen og Bondebladets maktkåringar for landbruket. I Landbruks-Noreg er mykje makt samla på Ås.

Her er flaggskipa for kunnskapsutviklinga; NMBU, her har Nibio og Nofima store avdelingar. Det har også Tine, Felleskjøpet og Norsk Landbruksrådgivning.

Hjørnegård er nøye med å understreke at ho bur i Kroer, ei bygd som seinast i fjor haust aksjonerte for å få halde på nærskulen. Du kan jo prøve å gjette om Hjørnegård engasjerte seg i den saken.

Bønder og jordnære folk

Det første leiarvervet ho hadde var Norges Bygdeungdomslag. Tida der vart ei vel så viktig skole som udanninga frå Ås, der ho skreiv hovudfagsoppgåve om handelsavtalen Gatts, den som seinare vart til verdas handelsorganisasjon (WTO). Kjernesakene frå desse åra, norsk landbruk og norske bygdesamfunn, er framleis det ho brenn aller mest for.

– Eg reiste veldig mykje då eg var i bygdeungdomslaget. Når folk snakkar om plassar i Noreg, så har eg nesten alltid vore der, eller like ved. Det gjer at ein tenkjer annleis om distriktspolitikk. Eg tenkjer også på alle folka eg møtte. Ein blir kjent med bønder og jordnære folk over heile landet. Dette er eit nettverk eg møter igjen og igjen.

Folk ho møtte på denne tida finn ho i dag att i Landbruksdepartementet og Landbruksdirektoratet, som tillitsvalde i bondelaget og Senterpartiet. Men, ikkje alle møta var like hyggelege i første omgang.

Ein sint odelsgut

På eit landsmøte i bygdeungdomslaget dukka ein svært bestemt odelsgut frå Skiens-området opp. Frå talarstolen kom han med flengande kritikk av Hjørnegård. Applausen var kraftig. Det var tydeleg at han hadde sterk støtte.

Det som provoserte, var at Hjørnegård hadde vore med på å dele ut ein pris for godt likestillingsarbeid til Gunhild Øyangen (Ap). Ho var landbruksminster og, som mange vil hugse, svært omstridd i bondekretsar.

– Han skjelte meg ut. Det var ein dårleg start.

Odelsguten det var tale om er senterpartipolitikaren Terje Riis-Johansen. Seinare skulle dei to kome til å samarbeide godt, først i bygdeungdomslaget, så i Bondelaget.

Hausten 2005 fekk Riis-Johansen eit spørsmål. Kunne han tenkje seg å bli landbruksminister? Det kunne han. Etterpå var Sigrid Hjørnegård den første han ringte for å be om hjelp. Grunnen? Til Nationen fortel han at Hjørnegård utan tvil var ein av dei dyktigaste personane han nokon gong hadde jobba med. Ho var utstyrt med godt bondevett i rikelege mengder, stor arbeidskapasitet og ein eigen evne til å finne konstruktive løysingar. I tillegg sat ho på stor kunnskap om WTO, som var eit høgt prioritert sak for Riis-Johansen.

Hjørnegård vart med. I Jens Stoltenbergs raud-grøne regjeringsår rakk ho å vere politisk rådgjevar i Landbruks- og matdepartementet, statssekretær i Finansdepartementet og i Olje- og energidepartementet.

Gamle kjenningar

Departementsråd Leif Forsell er ikkje berre nesten-nabo. Han er også tidlegare kollega. Både frå Bondelaget og frå Landbruksdepartementet.

– Du veit korleis du skal handtere Forsell i jordbruksoppgjeret?

– Eg trur diverre ikkje at det hjelper så mykje. Her er det harde realitetar som tel. Men det hjelper at vi har respekt for kvarandre. Eg lærte mykje av å jobbe med han. Han legg stor vekt på at ein skal kunne sakene sine. Det gjer eg også.

– Det er overproduksjon av svin, sau og egg. Konsumet av mjølk fell. Det blir vanskeleg å vinne øyre for den inntenktsutviklinga de ønskjer?

– Overproduksjon er øydeleggande. Vi fekk på plass ordninga med utkjøp av svineprodusentar, men det er framleis mykje som står att. Vi må bruke dei verkemidla vi har for å regulere produksjonen. Men tanken på etableringsstopp får mitt gamle bygdeungdoms-hjarta til å blø. Landbruket treng nye, unge bønder med pågangsmot. Men produksjonen må også vere i tråd med marknaden.

Eg veit at det vil kome ei tid der vi må velje mellom alternativ som er like ettertrakta som pest og kolera. Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i bondelaget

Matmakt i daglegvarebransjen

Hjørnegård understrekar at det ho kallar "kokurransedyktig inntekt" for bønder må til for at landbruket skal lukkast. I suksessoppskrifta hennar står det også skrive at norskprodusert mat må vinne større marknadsandelar og at norske bønder må sikre seg plass lenger fram i verdikjeden for norsk mat. Då trengst sterke samvirkeorganisasjonar. Den sterke maktkonsentrasjonen blant daglegvarekjedene er, som ho seier "svært utfordrande".

Både kjøkenet og stova på Kroer er fylt med friske blomar. Det var mange som ville ønskje til lukke med ny jobb. Hjørnegård veit at det vil bli tøffe tider framover.

– I jordbruksoppgjeret er det så mykje som står på spel for mange. Eg veit at det vil kome ei tid der vi må velje mellom alternativ som er like ettertrakta som pest og kolera. Der du får kjeft og folk blir sinte og skuffa, uansett kva du gjer.

Å vere god nok

For ikkje lenge sidan fekk Bygdeungdomslaget i Akershus ein ny leiar som heiter Hjørnegård til etternamn. Det er generalsekretærens eldste dotter.

– Eg er så stolt av det. Heilt i overkant. Det er nok fordi det var så viktig for meg og kva eg har gjort sidan.

Denne eldste dottera har også nyleg bestemt seg for å slå seg til på eit mjølkebruk. Ho har lyst til å bli bonde på sikt, og vil i så fall bli med på å trekke andelen av kvinnelege bønder i Noreg opp.

Sigrid og mannen har to døtre, den yngste har førebels ikkje følgt i mora sine fotspor i organisasjonslivet.

– Eg er like glad i og like stolt av begge jentene mine uansett altså. Det er viktig å få fram.

Kjøt og klima

– Er du overraska over intensiteten i kjøt- og klimadebatten dei siste månadene?

– Dette er ein stor diskusjon. No sit mange bønder og føler at dei får skulda for klimaproblma i verda. Det er urimeleg. Men, dette er ein viktig diskusjon for oss. Vi må skilje mellom dyrevelferd, helse og klimpolitikk. Eg synest ikkje vi skal kutte ned på produksjonen av norsk kjøt som eit klimatiltak.

– Om vi einsidig kuttar norsk produksjon, blir konsekvensen fort at vi importerer meir kjøtt. Det gir kanskje isolert sett eit betre klimarekneskap for Noreg. Olje og gass i er ein del av kvotepliktig sektor. Landbruk er i ikkje-kvotepliktig sektor. Dermed kan vi halde fram med å produsere så mykje olje- og gass vi vil, medan kua skal ut. Men metanutslepp frå ku og sau er biologiske utslepp. Ein kan ikkje samanline det med utslepp frå fossile kjelder.

Eg synest ikkje vi skal kutte ned på produksjonen av norsk kjøt som eit klimatiltak. Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i bondelaget

Men, ho understrekar at landbruket skal og må kutte fossile utslepp. I tillegg til den nye, meir klimavennlege NRF-kua som avlsselskapet Geno har varsla at dei er i ferd med å utvikle, står el- traktor frå Massey Ferguson eller John Deere på Hjørnegård si ønskjeliste for norsk landbruk.

Køyrer køfritt

Hjørnegård køyrer el-bil til jobb. Tanken på å bli hengande fast i ein kø gjer at ho ofte er på plass på kontoret rundt klokka sju om morgonen. I helgene går ho tur i skogen med dachsen Poia "for å senke skuldrene", som ho seier.

Skal ho slappe skikkeleg av, går turen til hytta på Sjusøen. Hjørnegård og ektemannen kjøpte ei gamal hytte der, i sølvbryllaupsgåve til seg sjølv. Så reiv dei hytta og gjekk i gang med å bygge ei ny.

Dachsen Poia er elles ofte i pensjon hos bestemor og bestefar i kårboligen like ved. Bestemor er 80 og ein ukueleg optimist. Ho insisterer på at ho blir sprekare og friskare for kvar dag som går. Hjørnegård samtykker i at ho nok har arva noko derifrå.

– Eg er ein person som er glad i livet.