Senterpartiet misfornøyd med regjeringens matjordpolitikk

Næringskomiteen på Stortinget avga torsdag sin innstilling for Senterpartiets forslag.

– Jeg tolker det som et uttrykk for at regjeringspartiene og Frp er fornøyd med dagens tilstand der rundt 4.000 dekar dyrket mark forsvinner årlig. Senterpartiet mener det er sterkt kritikkverdig at regjeringen ikke vil ha et mål om fortsatt nedgang i nedbygging av matjord, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) i en pressemelding.

Siden 2000 har nedbyggingen av matjord i Norge falt kraftig. Først var målet å halvere nedbygging fra 12.000 dekar årlig til 6.000 dekar. Siden 2015 har målet vært at man skal omdisponere maks 4.000 dekar årlig fram mot 2020.

(©NTB)