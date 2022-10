En melkebonde i Tysvær har måttet forklare seg til kommunen etter at Statsforvalteren i Rogaland mottok tips om et forurensende utslipp til fjorden i Skjoldastraumen. Bonden har forklart at han ikke var klar over at de mellom 200 og 300 literne med kumelk han slapp ut i et sluk, skulle ende opp i fjorden.