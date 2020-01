Selskapet Grønn Gjødsel vant bedriftsutviklingspris

Bedriften som holder til i Østfold får en pengepremie på 250 000 kroner.

De to andre nominerte til årets bedriftsutviklingspris i landbruket var Buggegården i Vestfold og Ragnhild og Jonas Viken som driver gartneriet Viken Østre, matforedlingsselskapet Grønne Folk og helsetilbudet Level i Trøndelag.

Fikk prisen av landbruksministeren

Prisen ble delt ut i Berlin av direktør for bærekraft i Innovasjon Norge Inger Solberg og landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– Bedriftsutviklingsprisen i landbruket skal bidra til å synliggjøre den spennende utviklingen som skjer i norsk landbruk. Grønn Gjødsel er med på å løfte landbruket i en mer bærekraftig retning. Dette er i tråd med utviklingen vi ønsker i landbruket fremover, som både skal være miljøeffektiv og verdiskapende, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding.

– Det var overraskende men utrolig morsomt for Grønn Gjødsel å vinne denne prisen. Prisen er en anerkjennelse på at det vi gjør er riktig og at andre ser det. Prisen er en drivkraft i det videre arbeidet, sier Lars Riiser Evju, daglig leder i Grønn Gjødsel AS, videre i meldinga.

Fakta Bedriftsutviklingsprisen i Innovasjon Norge Innovasjon Norge deler hvert år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for dem som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser. Det kåres en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner. De fylkesvise vinnerne deltar så i den nasjonale konkurransen om 250 000 kroner. Den nasjonale prisen ble delt ut under Grüne Woche i Berlin i 16. januar 2019.

– Spennende virksomhet med internasjonalt potensial

Bedriften drives av ekteparet Lars Riiser Evju og Janet Narvestad Evju, som starta sin virksomhet innenfor landbruket og fjærfeproduksjon. I 1985 starta bedriften med pelletert organisk gjødsel for å utnytte alle råvarene fra fjærfeproduksjonen.

I egne fabrikklokaler i Rakkestad lager bedriften pelletert hønsegjødsel. I tillegg sluttfører bedriften i år sitt siste prosjekt hvor de benytter fiskeslam som råvare i pelletert gjødsel.

– Grønn Gjødsel har vist vilje og evne til å stadig utvikle nye og bærekraftige gjødselprodukter basert på biologisk avfall. Vinneren har over tid vært markedsrettet og ambisiøs, og har skapt en spennende virksomhet med internasjonalt potensial, sier Inger Solberg, direktør for bærekraft i Innovasjon Norge