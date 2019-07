Sekkyngel påvist for første gang på norsk bigård

Selv om sekkyngel er et virus som er vanlig hos bier i hele verden, er det ifølge Mattilsynet første gang viruset blir sikkert påvist på en norsk bigård.

Ifølge Mattilsynet er det den store mengden av virus og kliniske sykdomstegn i bigården som gjør at det tyder på en sammenheng.

Viruset forårsaker sekkyngel hos honningbier, der bienes yngel blir angrepet ved at det spres via fôrsaften til de unge larvene. Vanligvis gir sekkyngel moderate tap, og angriper som regel ikke store deler av yngelen. Sykdommen oppdages ikke så ofte ettersom den kan dukke opp og forsvinne igjen i løpet av sesongen.

Det er så langt ikke lagt noen forvaltningsstrategi for sykdommen, ettersom sykdommen ikke er meldepliktig i Norge. Men Mattilsynet vil sørge for at et par andre bigårder blir undersøkt. Dette gjelder bigårder som er kontakter til bigårder der viruset er påvist.