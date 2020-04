Se på den kuuule frisyren!

Kristin Veseth driver med avl av Charloais-kyr i Leirfjord på Helgeland i Nordland. Kyrne gror godt med pels, og for å klare å holde de rene, pleier Veseth å finne fram barbermaskinen.

– Først og fremst klipper jeg jo alle sammen korte med cirka 2–3 måneders mellomrom for å kunne holde dem rene hver dag. Med kort pels er det vanskelig for dritt og støv å samle seg på kua, og den daglige rutinen med børsten tar så mye kortere tid når dem er kortklipte.

Vanligvis bruker hun 25 minutter på hver av de 54 kuene. Men en dag hun begynte å gå lei av klippingen, fikk hun en idé.

Her er noen av frisyrene kyrne har fått. Her er noen av frisyrene kyrne har fått. Her er noen av frisyrene kyrne har fått. Her er noen av frisyrene kyrne har fått. Her er noen av frisyrene kyrne har fått. Her er noen av frisyrene kyrne har fått. Previous Next

– Dekorative og artige å se på

– Jeg kom over ideen med mønster en dag når jeg hadde stått i fjøset i nesten fire timer med klippemaskinen og begynte å bli smålig lei. Det ble plutselig litt mer underholdende når jeg skulle klippe litt varierende mønster og gi hver enkelt ku sin personlige frisyre. Så blir dem jo ikke minst dekorative og artige å se på, sier Veseth.

Og etter den tid har det blitt mange forskjellige frisyrer; tigerstriper, ruter og hjerter blant andre. I to år har hun nå klipper kyrne, og spesielt når de står ute på beite om sommeren, får de mye oppmerksomhet.

– Jeg har fått en del positive tilbakemeldinger på det, og familier med små unger kjører ofte sakte forbi flokken på sommerstid for å se på når dem går å beiter og koser seg i finværet! Jeg tror spesielt unger synes det er veldig gøy at kuene går rundt med mønster på seg. Det er jo ikke noe man ser hver dag!

Annonse

Ny frisyre hver andre månede

Charolais har utspring fra Charolles i Frankrike. Rasen ble importer og introdusert i Norge på 1960-tallet. Charolais er nå den mest populære kjøttferasen i Norge.

Kristin Veseth sier kyrne beholder frisyren i to til fire måneder, før det har grodd ut pels til ny klipp.

– Jeg synes det er veldig viktig å ha det koselig og trivelig rundt meg, og da spesielt på arbeidsplassen der man faktisk skal prestere og gjøre en god innsats! Da er det en fordel å ha det på stell.

Hun peker også på at rene og trivelige fjøs er godt for både dyr og bonden, og at hun pleier å ha på munter musikk under klippingen.

– Kuene elsker å bli klipt! Tror nok ikke de tenker over hvordan de blir seende ut, men de lyser i hvert fall godt opp når de hører jeg setter i gang maskinen. Klipping er ikke bare et effektivt tiltak for å holde dem rene, men man knytter jo også gode bånd til dyrene med å børste, klippe og styre, sier hun, og fortsetter:

– Det er også veldig gøy å se dem på beite sånn. Det er jo litt spesielt!