Se hvem som dukket opp i fjøset

– Jeg trodde først at det var en ku som kalva, sier bonde Kristian Hovde til Nationen.

Klokka ett natt til onsdag dukket det nemlig en uventet skapning i fjøset til Hovde da han sjekket kamerabildene fra fjøset.

– Jeg har aldri opplevd at det har kommet en rev inn i fjøset, så dette var noe nytt, sier han.

– Jeg driver vanligvis med ammeku, nå driver jeg tydeligvis med pelsdyr også. Mens pelsdyroppdretter må legge ned pelsdyrproduksjonen sin, har jeg trappet opp. Kanskje det er den nye, miljøvennlige kombinasjonsdriften, sier han.

Det var avisa Østlendingen som først omtalte saken.

På bildene kunne Hovde se at reven gikk mellom kyrne inne i fjøset.

– Jeg vet ikke hvordan reven kom seg inn i fjøset, men den gikk ut selv etter en liten stund. Den gjorde ikke så mye annet enn å gå rundt og snuse litt på kalvene. Den skulle nok bare undersøke hvordan det var der inne, sier Hovde.

Annonse

Ifølge Hovde var det ingen panikk blant de store dyrene i fjøset.

– De brydde seg lite om reven. Jeg kunne se på bildene at de lå helt rolig, og det var ingen tegn til panikk. De ville tatt seg av reven dersom de ikke hadde likt den, eller om de hadde oppfattet situasjonen som truende mot kalvene, sier Hovde.

Det er imidlertid ikke første gang reven er på gården i Brumunddal.

– Den har vært her en stund. Vi ser den stadig ute, der den blant annet hjelper til med å holde fritt for mus. Den gikk også sammen med sauene her i fjor sommer og den holdt seg langt unna lammene, så denne er nærmest blitt en del av garden. Den finner mat, blant annet kraftfor, sier Hovde.

Tirsdag natt skrev han følgende statusoppdatering på Facebook:

«Ser ut som det har blitt født en Limousin-kalv, men skjønner ikke hvorfor ingen tar seg av kalven. Zoomer inn og ser hvorfor. Nå har jeg visst startet med pelsdyrproduksjon. Ingen ting feil med selvtilliten når du er 15 kg og går inn til 7 hormonelle kuer på over 700 kg. Her kan det nok fort bli en flott pelsjakke av Mikkel rev når instinktene våkner», skrev Hovde.