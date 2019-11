Sauene på Kvaløya reddes lørdag

Det bekrefter Bjørn Steien i Heli-Team AS til NRK.

– Dyrene ser ut til å ha det bra, etter forholdene. De har tilgang til vann gjennom snø og noe begrenset tilgang til vegetasjon på bakken som de har gravd fram selv, sier Steien til NRK etter en befaring med bonden Alvin Berntsen.

Det er snakk om ei søye med to lam.

Annonse

– God Stemning

Familievenn av Berntsen Tony Jensen forteller om god stemning.

– Det er veldig god stemning her nå med at sauene ser ut til å være i god form. I dag fikk vi også gitt de mat fra helikopteret. Vi satser på at morgendagen vil få en bra slutt, så fremst ikke noe annet inntreffer med tanke på sikkerheten, sier han til NRK.

Fant ikke veien tilbake

Berntsen har tidligere fortalt Nationen sauen på sensommeren gikk litt lenger opp i fjellsiden i Tromvika på Kvaløya i Tromsø enn vanlig. Det endte med at de ikke fant veien tilbake.

– Vi hadde et håp om at de ville klare å komme seg ned igjen, men plutselig kom snøen, sa Berntsen til Nationen i går.