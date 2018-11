Med vikingtidens Grønland som bakteppe forteller han historien gjennom 15 år gamle Arnar Vilhjalmsson. Han møter Eir, og gleder og sorger går hånd i hånd i den norrøne Vesterbygda på Grønland. Store endringer melder seg også, for når skipstrafikken fra Europa skrumper inn, blir tømmer mangelvare. Hvalrossen trekker seg bort og samtidig tar en ny gud opp kampen med de gamle.

– Kvæven drar opp et stort lerret, og viser imponerende kunnskap om vikingenes kultur og hverdag. Ætt står mot ætt, tro mot tro. Mennesker kjemper mot hverandre og mot naturen. «Når landet mørknar» er en mesterlig kjærlighetserklæring til naturen og livet, og etterlater leseren med et ønske om å få lese mer, heter det i begrunnelsen.

Hederspris til Hagerup

For sin intense fortellerglede og en uløselig blanding av dypt alvor og ellevill humor, fikk forfatter Klaus Hagerup hedersprisen under årets Brageprisutdeling.

Klaus Hagerup (72) har en allsidig produksjon bak seg, både som dramatiker og som skjønnlitterær forfatter. Han har skrevet film, skuespill, TV-serier, hørespill, romaner, noveller og dikt. Hedersprisvinneren er en av de få som skriver all alder-litteratur, heter det i begrunnelsen for hedersprsien.

Der trekkes det spesielt fram Hagerups unike evne til å formidle innsiktsfullt barne- og ungdomsperspektivet på en troverdig og øm måte. «Veldig ofte humoristisk og på en slik måte at fortellingene også treffer den voksne leseren midt i hjertet», beskriver juryen.

Annonse

Som videre legger vekt på Hagerups intense fortellerglede, der forfatterstemmen er en uløselig blanding av dypt alvor og ellevill humor.

I 1988 skrev Klaus Hagerup biografien «Alt er så nært meg», som handlet om hans mor, dikteren Inger Hagerup. Klaus Hagerup skrev også teksten til «Ellinors vise» som Sverre Kjelsberg tonesatte, og fikk mange lesere da han og kona, Bibbi Børresen, ga ut flere reiseskildringer fra Toscana.

Språk og grunnstoffer

Brageprisen i klassen sakprosa gikk til forfatter, språkforsker og professor Helene Uri, for boken «Hvem sa hva?", en bok om kvinner, menn og språk.

– Det er en ambisiøs bok, med et vell av overbevisende og nedslående fakta og morsomme anekdoter. Denne gangen briljerer Uri på sakprosafeltet med sin elegante kombinasjon av språklig fagkompetanse og evne til å spille på alle tangenter – sakkunnskap, varm humor, spiss ironi og hjertelige og smertelige observasjoner, skriver juryen i sin begrunnelse.

Brageprisen ble torsdag delt ut på Dansens Hus i Oslo. Anna Fiske fikk prisen for den beste barne- og ungdomsboken med sin bok «Elven», mens Anja Røyne fikk prisen i åpen klasse, populærvitenskap for voksne og barn/ungdom for boken «Menneskets grunnstoffer».

Prisen har vært delt ut hvert år siden 1992 og er en av Norges viktigste litterære priser. Den deles ut av Stiftelsen Den norske Bokprisen og har som mål å hedre gode norske forfatterskap, samt skape interesse for norsk litteratur.