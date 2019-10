Sandtrøen: – Høyreregjeringen sentraliserer melkeproduksjonen

– Høyreregjeringen viderefører her sin sentralisering, skriver Sandtrøen i en e-post til Nationen.

I tillegg til at politikken er sentraliserende trekker Sandtrøen fram flere problemer med regjeringens politikk. Han mener de har en passiv og defensiv inngang til de planene som i dag ble lagt fram.

– Her mangler det planer for å investere i økt verdiskaping på norske naturressurser, skriver han.

– Juster kvotetaket

Sandtrøen mener dagens kvotetak bør justeres.

– I den krevende situasjonen som melkeproduksjonen står i er det helt uforståelig at Listhaugpolitikken med det urealistiske og gjeldsdrivende kvotetaket på 900.000 presses videre. Dette vil være en fordel for alle å få justert til et fornuftig nivå.

Kvotetaket ble etter regjeringsskifte i 2013 oppjustert til 900.000 liter etter jordbruksoppgjører i 2014. Før den tid kunne enkeltbruk kun produsere 400.000 liter, mens samdrift kunne produsere 750.000 liter.

Forståelse for Bondelaget

Sandtrøen skriver derimot at Arbeiderpartiet har forståelse for at Norges Bondelag tar ansvar for å lande saken.

– Nå trengs det et nytt politisk flertall i Norge med positive visjoner for hvordan matproduksjonen skal forsterkes på norske naturressurser, avslutter han.