Sandra Borch stanser salget av gård i siste liten

– Vi har startet ryddejobben, og det hastet med å stoppe dette salget. Vi har tett dialog med Øystre Slidre kommune, og jeg vil nå bruke tid sammen med kommunen for å finne en løsning som kan sikre hensiktsmessig eierskap og drift av gården framover, sier landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra regjeringen.

Løken gard eies i dag av Landbruks- og matdepartementet, og har i høst vært annonsert for salg på det åpne markedet. Gården har tidligere vært forskningsstasjon for fjellandbruket.

Annonse

I regjeringsplattformen til Støre-regjeringen, står det at de vil etablere et nasjonalt senter for fjellandbruk. Det står ikke hvor, men ifølge Avisa Valdres håper mange nå at det kan bli på Løken gard.

NRK skriver at Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum tok til orde for å stoppe salget allerede i valgkampen i høst.

«Arbeidet for å ta vare på Løken gard startet i 2018. Det ble vedtatt at Nibio skulle ut av drifta, og dermed åpne det seg opp for andre aktører. På oppdrag fra Øystre Slidre ble det undersøkt om det kunne bli opprettet et nasjonalt senter for fjellandbruk», skriver statskanalen.