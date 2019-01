Sammenlignet skyting av ulv med jødeutryddelsen – ble fjernet

Under lørdagens demonstrasjon i Oslo, som samlet tusenvis av mennesker var det stort sett plakater og skilt som ga uttrykk for at man ønsket ulv i norsk natur, for eksempel med tekstn «ja til ulv i norske skoger» eller «livet er for alle».

Men noen hadde dratt det enda lenger i en hjemmelaget plakat med teksten «jøde 1940 = ulv 2019».

Plakaten ble fjernet av arrangørene.

– De skiltene som vi føler ikke fører til konstruktiv debatt fjerner vi, sier leder av arrangøren NOAH til Nationen i etterkant av

Lørdag ble det avholdt demonstrasjoner i flere norske byer, blant annet utenfor Stortinget i Oslo. Ifølge NOAH var det om lag 6000 som møtte opp for å vise sin støtte til ulven.

Ulvemarkeringene fant sted utenfor Stortinget og i Fredrikstad, Elverum, Trondheim, Bergen og Kristiansand.

Det ble holdt appeller fra fagfolk, sentrale politikere, folk fra ulvesonen og organisasjoner som WWF, Naturvernforbundet og Greenpeace.

Utenfor Stortinget hadde de frammøtte en rekke bannere og plakater med påskriften «La dem leve», «Stopp utryddingspolitikken», «En del av Norge» og «Livet er for alle». Det var dessuten plassert ut en rekke pappfigurer av ulver.