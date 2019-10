Saboterte bønders bildekk etter hestesex-nekt

«Hallo! Jeg er en ung mann fra nordlige New Jersey, og jeg søker etter et langvarig intimt og muligens seksuelt forhold til store gårdsdyr.»

Slik begynte en 31 år gammel mann sine e-posthenvendelser til bønder i den amerikanske delstaten New Jersey, ifølge skjermdumper av epostene delt på Facebook og gjengitt blant annet av avisa Metro.

«Jeg er spesielt tiltrukket av hester og ponnier. I tilfelle du lurer, har jeg erfaring med å arbeide med hest», fortsetter e-posten.

Spikerfeller og trusler

Da han ble avvist av bøndene, begynte trakasseringen. Ifølge lokalavisa New Jersey Herald skal mannen ha plassert hjemmelagete spikerfeller i bøndenes oppkjørsler. I tillegg skal han ha sendt truende meldinger til dem, og - interessant nok, kanskje - lagt igjen negative anmeldelser av dem i sosiale medier. I ett tilfelle skal han ha truet en bondekone med en kjepp.

Likevel tok det over ett år før politiet klarte å koble hendelsene. Først i starten av oktober ble mannen arrestert og tiltalt for 22 alvorlige lovbrudd og en rekke mindre forseelser, utført i sju ulike politidistrikter.

Under fengslingshøringen sa dommer N. Peter Conforti at han var overbevist om at varetekt var nødvendig av sikkerhetshensyn.

– I mitt syn er det et mønster av ulovlig opptreden som utgjør en fare for samfunnet, sa Conforti ifølge New Jersey Herald.

Hjemmelaget skytevåpen

Under ransakelsen av mannes hjem fant politiet ikke bare spikerfeller, men også eksplosiver og et hjemmelaget skytevåpen.

Det var ikke så alvorlig som det høres ut, hevder mannens advokat Daniel Palazzo.

– Eksplosivene var i bunn og grunn smellbongbonger. De ble oppbevart i krukker og det var ikke meningen at de skulle brukes til noe, sier Palazzo, som også mener det er lite tvilsomt at skytevåpenet mannen hadde laget, kunne avfyres.

Påtalemyndighetene er uenige i Palazzos vurderinger.