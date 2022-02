Så mye betales ut til bønder i strømstøtte

11.900 foretak innenfor jordbruks- og veksthusnæringen registrerte seg innen fristen for første utbetalingsrunde av strømstøtte. Det er forbruk i desember og januar som i denne omgang blir dekket, og utbetalingen skjer fredag 25. februar.

Støtten som landbruket mottar er tilsvarende den for husholdninger. Det vil si at 55 prosent av strømutgiftene over 70 øre kilowattimen dekkes for desember, og 80 prosent fra januar ut mars.

20.000 kilowattimer

Foretakene som driver med jordbruksvirksomhet har et øvre tak på 20.000 kilowattimer i måneden. Veksthusnæringen har imidlertid ingen øvre grense.

For januar måned ble 263 jordbruksforetak avgrenset av på taket på 20.000 kw/t. Høyeste enkeltutbetaling for denne måneden var på 1,5 millioner kroner.

Selv om det er nesten 12.000 foretak som registrerte seg for strømstøtte, er det for januar og desember i snitt 8360 foretak som faktisk får utbetalt støtte. Årsaken er at en del har målepunkt registrert som husholdning og et så lavt forbruk at de får støtte for all strømforbruk gjennom ordningen for husholdninger. En annen årsak er at deler av dem som har registrert seg for støtte bor i områder hvor prisen i snitt har vært under 70 øre per kilowattime og derfor ikke har krav penger.

Stor interesse

Administrerende direktør i Landbruksdirektoratet, Jørn Rolfsen sier det har vært stor interesse for ordningen.

– Den har fungert godt, og vi har fått tilbakemeldinger om at det vært forholdsvis enkelt å registrere seg for støtte. Vi har likevel hjulpet en del som har kontaktet oss, hvor for eksempel eierskap og driftsforhold i foretaket har vært komplisert, sier han.

500 millioner kroner er bevilget til støtteordningen for landbruket. Muligheten til å registrere seg for strømstøtte strekker seg fram til 15. mai og skal kun gjøres én gang for hele perioden.