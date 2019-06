Så mange så grisedokumentaren på NRK

268.000 seere så dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» da den ble sendt på NRK Brennpunkt onsdag kveld.

Det ga programmet en markedsandel på 30,6 prosent, som regnes som et greit resultat for en Brennpunkt-dokumentar.

– Gitt at vi er inne i slutten av sesongen med lavere seertall lineært, mener vi dette er gode seertall på NRK1. Og de foreløpige tallene viser at «Griseindustriens hemmeligheter» engasjerer og går svært godt i det valgbare universet på NRK TV, skriver NRK-redaktør Frank Gander i en epost til Nationen.

Med «det valgbare universet» mener Gander NRKs nett-tv. Med lineært mener han vanlige tv-sendinger i motsetning til strømme-tv på nett.

NRK oppgir til Nationen at de ikke har oversikt over seertallene for tidligere Brennpunkt-sendinger denne sesongen. I avisa Fremover 24. mai ble det derimot notert at det gjennomsnittlige seertallet for 2019-sesongens Brennpunkt-sendinger lå rett i underkant av 300.000. Den forrige episoden, øyelegedokumentaren «Pengespesialistene», ble sendt i mai og ble da sett av 332.000. Det ga en markedsandel på 36,5 prosent.