Russland lover gjødsel til Brasil

Putin hadde mandag et telefonmøte med Brasils president Jair Bolsonaro. På agendaen sto «matsikkerhet» og «energiusikkerhet», ifølge en uttalelse fra Bolsonaro. Han oppgir ingen flere detaljer.

I en egen uttalelse etter samtalen opplyser Kreml at Putin «understreket at Russland er forpliktet til å garantere uavbrutt levering av russisk gjødsel til brasilianske bønder».

I uttalelsen står det også at Putin ba om «gjenopprettelse av arkitekturen med fri handel av matprodukter og gjødsel og som har kollapset som følge av vestlige sanksjoner» mot Russland.

Brasil importerer over 80 prosent av landets gjødselbehov. Tallet stiger til 96 prosent når det gjelder kalium alene, ifølge tall fra landbruksdepartementet i Brasilia. Over 20 prosent av den brasilianske gjødselimporten kommer fra Russland. Men vestlige sanksjoner mot Russland, innført som følge av landets invasjon av Ukraina i februar, har utløst frykt om at Brasils tilgang til gjødsel kan bli berørt.

Bolsonaros regjering har derfor også kunngjort oppstart av forhandlinger med alternative gjødselleverandører, i hovedsak Canada, Jordan, Egypt og Marokko. Innenlandsk produksjon skal også økes, ifølge regjeringen i Brasilia.