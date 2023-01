Russiske Sibagro Group, som står for syv prosent av landets produksjon av svinekjøtt, har fått en samlet bot som beløper seg til 450 millioner kroner.

Dette skal være den største boten som er gitt til et russisk svineselskap som er blitt siktet for økologisk skade de siste årene.

I forbindelse med samme sak arresterte den russiske føderale sikkerhetstjenesten FSB en direktør i selskapet for å ha gitt instrukser om å slippe ut kloakk og flytende dyreavfall i den nærliggende elven Amba i Novosibirsk-regionen i Sibir.

Det er også rettet anklager om at avfall har blitt dumpet i skogsområder i nærheten.

Det var nettstedet Pig Progress som først omtalte boten.

Saken skal ha begynt å rulle da lokale innbyggere begynte å klage på vond lukt i området.

I desember 2021 oppdaget en gruppe forskere fra Institute of Organic Chemistry at det aktuelle produksjonsanlegget, som er eid av Sibagro Group, sto bak den vonde lukten i byen. Ledelsen avviste imidlertid alle anklager om at de sto bak forurensingen av miljøet gjennom feilaktig avfallshåndtering.

Selskapets produksjonsanlegg i Novosibirsk-regionen utgjør 93 prosent av den totale svinekjøttproduksjonen i regionen, ifølge selskapets nettsider.

Den årlige produksjonen ligger på nærmere 82.000 tonn svinekjøtt.

I fjor vår ble også det russiske selskapet Topagro bøtelagt for å ha forurenset miljøet på grunn av høye konsentrasjoner av nitrogen, fosfor og sink.