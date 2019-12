Russerne lar kua "beite" med VR-briller – håper det gir mer og bedre melk

Etter å ha sett andre forsøk på å gi kyr i fjøset en bedre hverdag, som klassisk musikk, muligheten til å bevege seg rundt og roterende børster inne i fjøset, har russiske myndigheter sammen med en av de største gårene i Moskva forsøkt noe helt nytt.

Ved å sette på kyrne virtual reality-briller med bilder av beite, håper russerne på at kyrne skal få det enda bedre emosjonelt om vinteren. Gjennom dette tror myndighetene at kyrne kan gi mer og bedre melk.

Ga effekter på melkeproduksjonen

– I tillegg til fysiske behov, begynte forskere å være mer oppmerksom på dyrenes emosjonelle tilstand. Eksempler på melkebruk fra forskjellige land viser at i en rolig atmosfære øker mengden, og noen ganger kvaliteten, på melk markant, skriver det russiske landbruksdepartementet på sine hjemmesider.

Både forskere i Nederland og Skottland viser at god velferd for kyrne ga mer og bedre melk. Intervjuer med bønder som bruker forskjellige tiltak viste at positive følelser og dyrevelferd for kyrne igjen førte til positiv effekt på melkeproduksjonen.

Beite tilpasset kuas syn

Sammen med konsulenter og veterinærer utviklet produsenten av virtual reality briller som var tilpasset kua.

– Basert på en rekke studier av storfeens syn, som viser at kyr bedre oppfatter nyanser av den røde delen av spekteret og svakere grønne- og blåtoner, skapte arkitektene bak virtual reality et unikt program for å simulere et sommerbeite.

Gjennom de første testene på gården i Moskva oppdaget de at kyrne hadde mindre stress og at den emosjonelle stemningen steg. En større studie skal nå vise konkret hvilke virkninger VR har på kyrne. Det er også planer om å utvide prosjektet til flere gårder.