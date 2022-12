Rovdyr tek rekordfå sauer – det uroar Bondelaget

Dei åtte første månadene i år fekk Statens naturoppsyn inn 1.159 rovviltskadar på sau. Norges Bondelag er glad for at færre husdyr går tapt, men dei peikar på at tala kamuflerer eit stort problem, at færre bønder slepp dyra sine ut på beite.

– Sauebøndene i dei mest rovviltutsette områda har forsvunne, seier rovdyransvarleg Erling AAs-Eng i Noregs Bondelag til NRK Vestland.

Han meiner at når det har skjedd, så er det naturleg at tapstala går med. Men det er ikkje ei gladsak i ei tid der Noreg treng å styrkje sjølvforsyninga.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er også uroa over situasjonen. Dei viser til at sauetalet særleg går ned i Innlandet, og då særleg Hedmark, som er ei ulvesone.

Tal frå Landbruksdirektoratet viser ein nedgang i talet på sau på 1,48 prosent frå i fjor til i år. Kvart år blir det også førre bønder her i landet. Flest bønder gir seg i ulvesona, der det nesten ikkje er dyr på utmarksbeite lenger, ifølgje Bondelaget.

I bjørneområda i Trøndelag er det også fleire bønder som gir opp etter store tap.