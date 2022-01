Rødt krever tilleggsforhandlinger for landbruket

I morgen vil Rødt levere et hasteforslag om saken til Stortinget. Håpet er å få de andre partiene med på å be regjeringen ta initiativ til slike tilleggsforhandlinger.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har krevd slike forhandlinger, men har ikke fått med seg Bondelaget. Rødt viser på sin side til at mange bønder nå trues av konkurs.

– Krisen er nå, og den er akutt, sier Geir Jørgensen, landbrukspolitisk talsperson i Rødt.

Vil at Sp skal sikre vårt daglige brød

Nationen får bekreftet fra Ramus Hansson at MDG støtter forslaget om tilleggsforhandlinger for jordbruket.

Hansson skrev nylig i et debattinnlegg i Dagbladet at det er snakk om et akutt beredskapsproblem.

– MDG ber landbruks- og matminister Sandra Borch umiddelbart gå i tilleggsforhandlinger med jordbruket. Bøndene må sikres økonomisk trygghet nå, tidsnok til å velge å så matkorn våren 2022. Ellers gambler Borch med din og min matsikkerhet, skriver Hansson sammen med partikollega Harald Moskvil.

Annonse

Hansson, som sitter i næringskomiteen, frykter bønder vil droppe å dyrke matkorn på grunn av usikkerheten rundt kostnadene denne sesongen og han ber derfor landbruksministeren om å ta affære.

– Nå må kornberedskapspartiet Senterpartiet sikre beredskapsdyrking av matkorn, for å sikre vårt daglige brød i året som kommer, skriver Hansson.

Bollestad støtter ikke forslaget

Jørgensen i Rødt får dermed med seg Hansson og MDG på forslaget partiet leverer tirsdag.

– Den voldsomme kostnadsveksten i landbruket truer norsk selvforsyning og bosettinga i distriktene. Dette er dramatisk, og vi har ikke et bruk å miste. Nå går vi til Stortinget, som kan instruere regjeringen til å snarest sette seg ned med partene i jordbruksforhandlingene, sier han.

Landets forrige landbruksminister, Olaug Bollestad (KrF), støtter derimot ikke forslaget.

– Nei, vi støtter ikke Rødts forslag, men KrF støtter Bondelagets ønske om å ha en helhetlig pakke som sikrer stabile strømutgifter, skriver Bollestad i en SMS.

Regjeringen har varslet at de vil se på kompensasjon til jordbruket når de regulære jordbruksforhandlingene starter til våren. Men da kan det være for sent for bønder som allerede sliter med likviditeten, frykter Rødt.