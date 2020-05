Reven tok seg inn i fjøset – ble stanga i hjel av geitene

– Det var voldsomt til styr og mye hopping i bingen, men jeg tenkte ikke så mye over det, men så hørte jeg en lyd jeg aldri har hørt før. Jeg gikk bort og da så jeg at geitene hadde stange en rev i hjel.

Slik forteller Steinar Holshagen Bjørnstad, om hva som skjedde den dagen reven ble stanga i hjel av geitene.

Slitt med rev i mange år

900 meter over havet, i Heidal, i Sel kommune, som ligger i Oppland, bor og driver Bjørnstad en gård hvor han har melkeproduksjon på ku, smågrisproduksjon på Døla gris, ammegeit, samt en liten flokk med lamaer.

Under vinterjakta på elg i Murudalen blir det endel slakteavfall, som gjør at reven trives godt i området. Men når jakta er over, går reven på selv på jakt, og da har han ofte opplevd at den går etter geitekillingene.

– Geitene går inn og ut av fjøset som de vil. Når killingene er ute med moren sin på vinterstid og reven kommer, løper geitene samla inn, men de små killingene som ikke er like raske blir da tatt av reven, forteller Bjørnstad.

Han forteller derfor at han ofte har opplevd å miste noen geitekillinger til reven.

Holdt døra stengt

Nå hadde han derfor valgt å holde døra stengt, siden det var så mange unge geitekillinger, men på grunn av varmen inne i fjøset var vinduene oppe. Og der var slik reven klarte å snike seg inn i fjøset.

– Det er en meter opp til vinduet på utsida, og en meter ned fra vinduet inne i fjøset. Men reven hoppa inn, forteller Bjørnstad.

– Og geitene klikka helt, fortsetter han.

Bjørnstad forteller at han har sett før at geitene kan bli hissige i møte med fremmede bikkjer. Og at når de er ute løper geitene sammen vekk fra trusselen. Men inne i fjøset var det annerledes.

– De stanga han i hjel, sier han.

Videre forteller Bjørnstad at det var en han-rev som hadde tatt seg inn, noe som kommer av at det er hannen som jakter mat til tispa som på våren valper.

– Nå har jeg satt opp kyllingnett på vinduene i fjøset for å sikre at det ikke skjer igjen, forteller bonden.