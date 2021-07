Rettssak mot slaverianklaget gårdseier begynner i Italia

I seks år jobbet Balbir Singh på gården i Latina, provinsen der også titusener av andre indiske migranter jobber. Han passet på kyr 12–13 timer daglig, sju dager i uka.

– Det var uten fridager eller pauser, forteller han til det franske nyhetsbyrået AFP.

Eieren av gården betalte ham mellom 1.000 og 1.500 kroner i måneden, noe som tilsvarer en timelønn på under 4 kroner. Minstelønnen i området er på rundt 100 kroner timen.

Balbir Singh ble reddet av politiet i mars 2017, da han ble funnet i en campingvogn uten varmt vann og strøm. Han levde på matrester fra gården som enten var kastet i søpla eller gitt til kyllinger og griser.

Nå er gårdseieren stilt for retten, mens Balbir Singh gjemmer seg av frykt for represalier.

Inderen ble fortalt at han ville bli drept hvis han fortalte noe om forholdet til politiet. Han bor nå på hemmelig adresse av frykt for hevnreaksjoner fra dem som holdt ham som slave.

FN anslo i 2018 at over 400.000 landbruksarbeidere i Italia sto i fare for å bli utnyttet. Over 100.000 antas å være utsatt for umenneskelige forhold.

I juni i år døde en 27-åring fra Mali i Apulia-regionen etter å ha blitt tvunget til å jobbe i 40-graders varme.

(©NTB)