Linus (12) med bønn til melkebønder - vil låne åtte kyr på seter i sommer

Helt siden han var to år gammel har Linus Magnussøn Lunde (12) feriert på en støl i Hemsedal sammen med broren Sivert (15) og Espen Dag Rydland. Rydland er besøksfamilie for de to guttene, og har årlig hatt dem med på stølen to-tre uker hver sommer.

På stølen er det ammekyr, høner, hester og lam. Stølen på Kosstølane hører til gården Snertehaugen, og eies av bonde Tori Snerte.

– Jeg har selv vært der i 25 år. Til vanlig jobber jeg med byutvikling, men hver sommer har jeg reist dit med gutta. Dette gjør vi samtidig som bondefamilien som eier dyrene og setra drar på ferie. Det har også hendt vi har byttet, at de har feriert i Oslo, også har vi dratt opp dit og tatt ansvar for kyr, hester, lam og høner, sier Espen Dag Rydland.

Mangler melkekyr

Han bor selv i Oslo, mens Linus og Sivert bor på Kolbotn, sør for Oslo. De tre er derfor det man kan kalle byfolk, men hver sommer blir de altså bønder. Stølen har vært drevet av familien Snerte siden 1930,.

Seteren er uten strøm og vann, og det er mobil- og nettbrett-forbud. Her skal man leve det gammeldagse livet, hvor dyrene står i sentrum.

Dyrene krever mye jobb, og spesielt har melkekyrne tatt mye av oppmerksomheten. Men for noen år siden solgte Tori Snerte melkekyrne, og gikk over til ammekyr. Hvert år siden det har de vært heldige å få låne kyr.

I vår har Snerte jobbet hardt for å skaffe noen melkekyr til låns i sommer. Hun har vært i kontakt med flere bønder, prøvd seg via lokalsider for Hemsedal på Facebook, og til og med kjøpt annonser i Nationen og Bondebladet. Uten å lykkes.

Linus er vant til å ha melkekyr på stølen under ferien, og frykter ferieopplevelsen vil bli ødelagt dersom de ikke får låne noen kyr.

– Det er jo mange andre dyr, men de trenger vi ikke gjøre så mye med. Det tar få minutter. Så det blir ikke det samme uten melkekyr. Jeg tror det blir krise, for vi bruker mange timer på de hver dag. Vi steller de veldig godt. I tillegg blir det ikke kvikaku, vi kan ikke lage rømme eller brunost. Jeg føler det ikke blir det samme, sier 12-åringen.

Foto: Privat Foto: Privat Foto: Privat Foto: Privat Foto: Privat Foto: Privat Foto: Privat Foto: Privat Previous Next

– Vår drømmetilværelse faller sammen

For melkekyrne krever arbeid. De må melkes to ganger om dagen, en gang tidlig på morgenen og en gang på ettermiddagen. De skal tas inn og ut av fjøset, de skal ha kraftfôr, spenene skal vaskes, og man må sette i gang melkingen for hånd, før melkemaskinen kan ta over.

– Hele livet på stølen dreier seg om melkekyrne. Vår drømmetilværelse faller sammen om vi ikke får tak i kyr. Så det bekymrer vi oss for. Jeg håper bønder der ute ser verdien av at noen tar vare på stølstradisjonene, og holder kulturlandskapet i hevd. Eller kanskje de bare vil sende kyrne på en velfortjent sommerferie i Hemsedal, til noen som tar godt vare på de, sier Espen Dag Rydland.

De vil også tilby bønder som kan avse noen kyr i sommere å enten bo på setra selv, eller å komme på besøk mens trioen bor der. Linus er klar på hvor mange kyr de trenger.

Annonse

– Åtte er midt i blinken. Og det må minst være fire. Under fire kyr blir det for lite melk og for lite jobb. Det er ikke så stort fjøs, og det er bare plass til 10. Og så pleier vi å bruke to av båsene til oppbevaring, så åtte er best.

Ferieparadis

Stølen i Hemsedal er blitt de tre sitt ferieparadis. Selv Sivert, som snart fyller 16 år, ser fram til å komme seg vekk fra byen og det digitale livet.

– Sivert har nettopp kjøpt seg moped, og er mer inne i den ungdomsgreia. Men også han snakker om å komme seg til setra. Jeg ser fra år til år at han jobber hardt, og tar mer og mer ansvar, og blir mer og mer selvstendig. De siste årene har han skiftet beite for kyrne, ordnet med hestene også videre, forteller Rydland.

Det er ikke bare det å holde dyrene i gang som skjer på setra. Her er det også gamle tradisjoner i fokus. De tre bruker melkeseparatoren titt og ofte. De koker brunost, lager rømme og steker kvikakur. Kakene er en viktig del av tiden på stølen. Den er laget av byggmel, hvetemel og nysilt melk, og stekes på takke.

Det er Linus som står for fyringen, og når kakene skal inntas, er det kaviar som er pålegget.

– Vi lager det to ganger i uka, også pleier vi å ha kaviar på. Jeg spør alltid på veien opp “Har vi nok kaviar?" Kommer det gjester på besøk, pleier jeg å si “Hyggelig om dere tar med en tube kaviar.” I fjor spiste vi seks hele tuber, forteller Linus.

Årets høydepunkt

For Linus er ferien på stølen årets høydepunkt. Når sommerferien starter, klar han knapt å vente på at bilen skal kjøre mot dalføret i det tidligere fylket Buskerud.

– Jeg gleder meg sånn at jeg ikke får sove om natta. Jeg er veldig heldig som får oppleve det her. Det er veldig få på min alder som får bo på en seter i to-tre uker. Det er like gøy hver gang. Det er fint å leve med kyrog ha noe å glede seg til hver dag. Jeg kan ikke helt beskrive hvordan den følelsen er.

12-åringen har tenkt tanken på å bli bonde, og også om vinteren besøker han gården som ligger på andre siden av Viken fylke.

Linus kan fortelle om mange opplevelser på setra, blant annet da hønene gjemte bort eggene sine.

– Ett år var det veldig mange høner, men neste ingen egg. Vi gjorde alt for å finne eggene, vi spionerte og fulgte etter de. Men til slutt ga vi bare opp. Men så en dag skulle jeg hente kyrne på beitet, og da oppdaget jeg at det var en liten bulk i gresset. Der lå det 16 egg. De klarte å lure oss ganske lenge.

Ferien starter rett etter Sankthans, og varer i et par uker. For å få stølstilskudd må seteren drives i minst seks uker i året.

Har du eller noen du kjenner mulighet til å avse noen kyr i sommer? Send en mail til jon-fredrik.klausen@nationen.no, så setter vi deg i kontakt med bonden som eier setra.