Rekordmye norsk frukt klar til høsting

– Plommene fra Hardanger og Sogn er allerede på markedet, og plommer fra resten av landet er forventet fra neste uke. Det er forventet store mengder plommer i ukene framover, da flere sorter er forventet å modne samtidig, skriver direktoratet i sin ukeoppdatering.

Omsetningen av norske moreller er også svært høy. Det er snart slutt på sesongen, men noe blir lagret for å øke tilgjengeligheten av norske moreller i inntil tre uker framover.

Samtidig er det knapt med norsk isbergsalat, en situasjon som er ventet å vare fram til september. Omsetningen av både blomkål og brokkoli har økt den siste uka.

Etterspørselen etter agurker er såpass høy at det er behov for å importere fra utlandet, og det samme gjelder også for tomater.

