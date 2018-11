Rekordfå mener norsk mat er tryggest

En undersøkelse Sentio Research har gjort for Animalia, kjøttnæringens fagorganisasjon, viser at kun 61 prosent av de spurte forbrukerne mener norske kjøttprodukter av storfe, svin, kylling og kalkun er tryggere enn utenlandske. Det skriver Bondebladet.

I fjor svarte 79 prosent at de mente norsk var tryggest.

Tilliten til at norske egg er tryggest går ned fra 86 til 71 prosent. Ifølge Bondebladet har disse spørsmålene blitt stilt til norske forbrukere siden 2006 for kjøtt og 2008 for egg og kjøtt fra fjørfe. Aldri har så få svart at de mener norsk mat er tryggest.

At utenlandsk og norsk er «like trygt» er svaralternativet som har økt mest, flere svarer også at de ikke vet.

Dette er så alvorlig at vi kan ikke leve med denne utviklinga. Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag

Funnene i svinenæringa

Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge, sier til avisa at blant annet funnene i svinenæringa kan ha påvirket forbrukernes syn.

– Det er avdekket at man ikke har fulgt regelverket. Jeg tror det har hatt stor påvirkning på folks oppfatning av næringa vår. Det viser alvoret. Alle dyr skal ha det bra. Det er nummer én. Her ser vi også en alvorlig konsekvens av at vi har den typen avvik. Det er mye jobb å bygge opp tillit, men det er lett å rive den ned, sier Skorge.

– Alvorlig

Skorge sier videre at dette er svært alvorlige resultater i sin helhet.

– Dette er så alvorlig at vi kan ikke leve med denne utviklinga. Det er ikke mulig. Vi må ta rev i seila og ta dette som en klar beskjed om at regelverksetterlevelse er helt, helt nødvendig. Det er bunnplanken. I tillegg må vi stimulere ytterligere med dyrevelferdsprogram med økonomiske virkemidler, sier han videre til Bondebladet.

Sentio research opplyser om at de i år har endret metode for utspørring. I 2017 ble utspørringen gjennomført per telefon, mens i 2018 bl den gjennomført med et såkalt Online Survey Panel. Ifølge Sentio skal ikke dette ha fått signifikant innvirkning på resultatet.