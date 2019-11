Rekordfå branner med husdyr involvert

I 2018 ar det ni branner hvor husdyr mistet livet. Så langt i 2019 har det vært en brann. Det betyr at den positive utviklingen fortsetter. Går vi tilbake til 2014 var det hele 30 branner.

– Det er utrolig viktig at dette har blitt tatt på alvor, og at det har blitt jobbet systematisk for å redusere husdyrbranner. Fremgangen ser lovende ut, og jeg håper at denne gode utviklingen fortsetter fremover, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding.

Færre branner i driftsbygg

Den er landbrukets brannvernkomité som fører statistikk over branner i landbruket. Da de presenterte statistikken for 2018, kunne de vise til at også branner i driftsbygninger har gått ned fra år til år. Utviklingen i branner i bolighus på gårder har derimot gått opp.

Tidligere undersøkelser viste at det var el-relaterte brannårsaker som dominerte i landbruket. i 2014 ble det derfor satt i gang et arbeid for både å finne årsaker og bedre løsninger for brannsikkerheten. 20.000 gårdsbruk har gjennomført en el-kontroll spesiallaget for landbruksbygg, som ofte har elektriske anlegg for oppvarming.

Ulike tiltak

Det er også innført ulike tiltak, om for eksempel krav til utringer fra brannalarmanlegg til mobiltelefon, for å kunne få varsel også når bonden ikke er til stede på gården.

"Norske bønder har tatt brannsikkerheten på alvor, noe som har gitt en veldig god utvikling. Målet er null husdyrbranner, og i 2019 er man godt på vei til å nå dette målet i fremtiden", skriver Landbruksdepartementet.

Flere branner i bolighus

Samtidig som brannene i driftsbygg går ned, har landbrukets brannvernkomité nå satt i gang arbeid med å finne ut hvorfor antallet branner i bolighus har økt. Målet er å få til den samme utviklingen som man har med branner i driftsbygg.