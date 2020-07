Reknar med at Felleskjøpet har fôrberedskap også for dei økologiske bøndene

– Denne gongen var det ein brann som stoppa produksjonen, men det kunne vore andre årsaker til driftsstans, og eg reknar med at Felleskjøpet har beredskapsplanar, seier Børre Solberg, leiar i Økologisk Norge.

Eksplosjonsarta brann

Det var klokka 05.22 natt til tysdag at det vart meldt om ein eksplosjonsarta brann på Felleskjøpets Agri sin fabrikk på Lena i Østre Toten.

Det er denne fabrikken som produserer kraftfôret norske økologiske bønder brukar.

– Felleskjøpet må finne ut korleis dei kan produsere fôret andre stader, seier Solberg.

– Det er berre snakk om å ha ei eiga line, som er stoppa og reinsa etter konvensjonell produksjon.

Solberg seier at då det i 2018 vart gitt dispensasjon for kravet til innehaldet i det økologiske kraftfôret, var det fordi det ikkje var råd å skaffe fôr. Debio og Mattilsynet gav då av dyrevelferdomsyn dispensasjon til å fôre med konvensjonelt fôr, utan at bøndene mista godkjenninga som økologiske produsentar.

Flyttar til Verdal

Kommunikasjonsrådgivar i Felleskjøpet, Eirik Navekvien Fotland, sa onsdag føremiddag til Nationen at Rindsem mølle i Verdal vil ta over leveransane på drøvtyggersiden.

– Enn så lenge er løysinga at kvar enkelt produsent som brukar kraftfôr må søke Debio om dispensasjon til å bruke konvensjonelt kraftfôr.

– Vi har kontakta alle økologiske produsentar og sagt at det er det som må til. Det vil for nokre produsentar mest sannsynleg ikkje vere tilstrekkeleg, og vi arbeider med å finne andre løysingar, sa han.

På nettsidene til Mattilsynet står: "Regelverket for økologisk produksjon tillater i slike særlige situasjoner å innvilge midlertidig tillatelse til å bruke konvensjonelt fôr i en begrenset periode. Dette er av hensyn til dyrevelferd, og for å sikre en forutsigbarhet for de økologiske produsentene i slike uforutsette hendelser. Produktene beholder derfor sin økologiske status."