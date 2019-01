Regjeringen vil ha CO2-skatt på ku om jordbruket ikke blir med på klimaavtale

Det skriver Dagbladet.

I statsbudsjettet i fjor høst ble det vedtatt at biologiske prosesser ikke skal pålegges klimaavgift.

Nå har regjeringen snudd, og truer med å sette inn skatt på promp og rap fra ku og sau dersom landbruket ikke går med på klimaavtalen i årets jordbruksoppgjør.

– Viktig at landbruket bidrar

Norsk landbruk står for 18 prosent av utslippet som ikke er kvotepliktig. Høyre mener det er viktig at landbruket er med på å bidra dersom man skal nå utslippsmålene.

– Det er veldig viktig at landbruket bidrar, og det er norske bønder fullt klar over. Derfor er klima-engasjementet i landbruket stort. Vi skal altså kutte 45 prosent i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030. Vi har elleve år på oss, så denne prosessen begynner ikke ett minutt for tidlig. Og så får vi se hvordan den endelige innretningen på avgiften blir, det er tross alt ikke bestemt ennå, sier Høyres klimapolitiske talsperson, Stefan Heggelund, til Dagbladet.

Frykter skatt vil gi økt import

Avgiftsforslaget får Senterpartiets Geir Pollestad til å reagere. Han frykter skatten vil sørge for produksjonsfall og at importen dermed går opp.

– Kjøtt vil da bli importert, som er produsert med høyere CO2-utslipp, med dårligere dyrevelferd og mer antibiotika, sier Pollestad til avisa.