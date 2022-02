Reduserer omsetningsavgiften for lam, sau og svin

Omsetningsrådet har vedtatt å redusere omsetningsavgiften for lam, sau og svin med virkning fra 28. februar, opplyser Landbruksdirektoratet.

Omsetningsavgiften for lam og sau reduseres med 20 øre per kilo, og avgiften for svin går ned med 10 øre per kilo.

Vedtaket er i tråd med forslaget fra Nortura SA, og ble behandlet i Omsetningsrådets møte fredag forrige uke.

Omsetningsavgiften beregnes på all omsetning av melk, kjøtt, egg, fjørfekjøtt, korn og pelsdyrskinn.

Avgiften blir betalt av bøndene ved levering av produkter og går inn i et fond, et per sektor, som blir brukt til å finansiere markedsregulerende tiltak.

Det er Omsetningsrådet som forvalter midlene fra omsetningsavgiften.

Landbrukssamvirkene Nortura, Tine og Felleskjøpet er markedsregulatorer og har ansvar for å balansere markedet. De har også mottaksplikt for leveranser fra bøndene, forsyningsplikt for råvarer til andre industriaktører og ansvar for å ta ut prisene som blir vedtatt i jordbruksoppgjøret.