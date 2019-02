Rapport: Soyamelk er ikke bedre enn kumelk

Det er EU-prosjektet MatLust som har gitt den svenske forskeren Gunnar Rundgren oppgaven å undersøke miljø- og helseeffektene ved kumelk og havre- og soyamelk.

I rapporten har man sett på flere faktorer ved produksjonen, i tillegg til hvordan melken påvirker helsen.

– Jordbruk og kosthold er komplekse systemer og vi kan ikke se alene på et produkt for å avgjøre om det er bra eller dårlig for helse og miljø, skriver Rundgren i en pressemelding.

Han mener det er like viktig å se på hvordan noe er produsert, som hva man velger å helle i glasset.

– «Meieriprodukt-krigen» handler ikke om hvilket produkt som er best eller verst for miljøet og helsen, men er mer en kamp mellom verdenssyn, verdier og ulike kommersielle interesser. Vi trenger ikke drikke melk eller vegetabilske erstatningsprodukter, vann fra springe er klar det beste alternativet fra et miljømessig synspunkt, konkluderer rapporten.

Variert kosthold

Rapporten peker også på at det ikke er bra å bare ha et kosthold med grønnsaker eller produkter fra dyr, men at det bør være en kombinasjon. Dette er best både for kroppen og miljøet.

Ifølge rapporten er det aller beste å drikke vann, men skal man allikevel velge melk er det kumelken som gir best næring, fordi havre- og soyamelk hovedsakelig består av vann.

– Men det er også et godt alternativ for dem som av ulike grunner vil ha et vegetabilsk alternativ, sier Anna Sjögren, som har deltatt i utarbeidelsen av rapporten, til den svenske landbruksavisen Landlantbruk.

Gir en nøytral vurdering

Rapporten har ikke hatt som mål å ta stilling til hvilke av produktene som er best, men har ønsket å gi en nøytral vurdering.

– På grunn av at flere og flere forbrukere for tiden velger melk fra andre alternativer, så vi på MatLust et behov for å få en gjennomgang av tilgjengelig forskning som framhever alle aspekter av hele kjeden med hensyn til miljø, klimapåvirkningen og helsepåvirkningen til disse matvarene. Det er godt at rapporten nå er klar for lansering, da det kan svare på viktige saker som angår mange aspekter, sier Sara Jervfors, prosjektleder MatLust i pressemeldingen.

MatLust er et EU-prosjekt i perioden 2015 til 2020, og har som mål å utvikle bærekraftig matproduksjon i Stockholmsregionen.