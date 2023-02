Landbruksdirektoratet har på oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet sett på korleis ei ordning med beredskapslagring av matkorn kan fungere i praksis.

Det er rundt tjue år sidan ordninga med beredskapslagring av matkorn blei avvikla, men dagens regjering har som mål å gjenetablere kornlagera.

Startar hausten 2024

I rapporten vurderer direktoratet at det må investerast i mellom 28.000 og 55.500 tonn ny lagerkapasitet for å etablere beredskapslager for to eller tre månaders forbruk, som dei reknar med utgjer 55.000 eller 82.500 tonn totalt.

Direktoratet skriv at det er ei oppjustering av behovet samanlikna med rapporten i fjor.

I tillegg er pengane som er sett av til formålet ei avgrensing.

«Videre setter budsjettet begrensinger for hva som er mulig å utføre i 2023», skriv direktoratet.

Ut frå desse føringane føreslår direktoratet ei gradvis opptrapping av lagringa.

«Det vedtas en oppbyggingsplan, hvor staten kjøper 15 000 tonn per år frem til ønsket lagerstørrelse er oppnådd», skriv direktoratet.

Direktoratet føreslår at det blir lyst ut ein konkurranse for å inngå kontraktar for lagring av 15.000 tonn frå hausten 2024, altså om halvtanna år.

Deretter går forslaget ut på å utvide med 15.000 nye tonn frå hausten 2025 og så utvide med 15.000 nye tonn kvart år fram til ønska storleik på beredskapslageret er nådd.

Kan ta over fem år

Med utviding av beredskapslagringa på 15.000 nye tonn kvart år, så vil det etter alt å døme kunne ta 5,5 år før beredskapslageret er stort nok til å dekke tre månaders forbruk.

Dermed kan det gå heilt fram mot år 2030 før beredskapslagera av matkorn kan dekke tre månaders forbruk av matkorn her i landet.

Det står i kontrast til at regjeringa i haust gav uttrykk for at dei ville starte opp med beredskapslagring av korn som svarar til to til tre månaders forbruk alt hausten 2023.

Direktoratet opnar for at beredskapslagringa kan kome i gang i haust, men dagens løyving opnar ifølgje direktoratet ikkje for å lagre meir enn 4000 tonn korn.

«Dersom det er ønskelig å legge inn korn på beredskapslager allerede i 2023, kan det innenfor gjeldende bevilgning være rom for å anskaffe og lagre om lag 4 000 tonn. Denne «ad hoc» løsningen gjøres for ett år», skriv direktoratet.

Fakta Beredskapslagring av korn Stortinget vedtok i 1928 at staten skulle beredskapslagre korn for eitt års forbruk. Seinare blei eitt års forbruk av råvarer til kraftfôr tatt med i ordninga. Frå 1968 til 1990 bygde staten ny kapasitet til å lagre 1,2 millionar tonn korn. Etter den kalde krigens slutt blei ordninga trappa ned og så avvikla i 2003. Ap/Sp-regjeringa skriv at dei vil «etablere beredskapslagring for korn». Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum lova at beredskapslagring har høg prioritet. Landbruksdirektoratet har peika på beredskapslagring av seks månaders forbruk av matkorn, 165.000 tonn. Utan bruk av Stavanger Havnesilo, som eigaren Felleskjøpet Agri vil omregulere til bustader, kan det ifølgje direktoratet ta sju år før nok lagerkapasitet er bygd ut. Halve matkornforbruket og 45% av råvarer til kraftfôr er importert siste 10 år, i snitt nær 165.000 tonn matkorn og 900.000 tonn kraftfôrråvarer per år. Regjeringa løyvde 20 mill. kr i statsbudsjettet for å starte med beredskapslagring av matkorn for to til tre månaders forbruk hausten 2023.

Prioriterer norsk korn

Direktoratet føreslår at kontraktane som skal lysast ut skal gjelde for 25 år og der driftsoperatørar kan gi tilbod på heile eller delar av kontraktsmengdane som blir lagt ut.

Driftsoperatørane som får kontrakt skal gjere innkjøp av korn på vegne av staten.

Norsk korn skal ifølgje forslaget til direktoratet ha prioritet framfor import.

«Hvor mye norsk vare som er tilgjengelig for beredskapslagring vurderes hver høst på bakgrunn av markedsregulators prognoser», skriv direktoratet, som vidare skriv at «mengden import til beredskapslager er differansen mellom mengden som skal på beredskapslager et gitt år og tilgjengelig norsk vare».

50 millionar i året

Dei første åra vil den store kostnaden for staten ifølgje direktoratet vere innkjøp av korn.

Innkjøp av korn vil koste rundt 54 millionar kroner per år fram til ønska lagerstorleik er nådd, anslår direktoratet.

«I driftsfasen, når oppbyggingen er gjennomført, anslås årlige investerings- og driftskostnader til å være i størrelsesorden 43-58 mill. kroner for lager tilsvarende omtrent tre måneders forbruk», skriv direktoratet.

Ved lagring av to månaders forbruk er tilsvarande anslag på mellom 33 og 45 millionar kroner per år.

Liten lagerkapasitet

Ei stor kartlegging av kornsiloar, utført av Nationen i fjor haust, viste at kapasiteten til å lagre korn her i landet er bygd kraftig ned over tid.

Det einaste attverande store anlegget som er bygd som eit beredskapslager, Stavanger Havnesilo, kan åleine lagre opp mot 195.000 tonn korn.

Anlegget er i dag i drift som eit kommersielt kornlager, men eigaren Felleskjøpet Agri (FKA) er i gang med ein prosess for å regulere om eigedommen til andre formål.

I rapporten skriv direktoratet at FKA har understreka at det ikkje er tatt ei avgjerd om framtida til Stavanger Havnesilo. I vurderinga av behovet for ny kapasitet blir det likevel trekt fram som ein usikker faktor. Det blir anslått at anlegget kan nyttast i berre tre til fire år før det må gjerast omfattande investeringar.

I anslaget for årleg kostnad har direktoratet lagt til grunn at siloanlegget ikkje vil bli nytta etter 2026.

«Kapasiteten knyttet til Stavanger Havnesilo utgår fra 2026», skriv direktoratet som ein av føresetnadene for kostnadsanslaget i rapporten.

Fakta Stavanger Havnesilo Anlegget, som blei bygd av staten som eit beredskapslager på 60- og 70-talet, kan lagre 195.000 tonn korn. Seks månaders forbruk av matkorn er ifølgje Landbruksdirektoratet 165.000 tonn. Siloane har 186 celler, er 6300 kvadratmeter i grunnflate og 70 meter høge. Det er nær 500 meter djupvasskai og stor laste- og lossekapasitet. I ein fjellhall under anlegget er det òg plass til 30.000 tonn melasse til dyrefôr. Havnesiloen blei kjøpt av Felleskjøpet Agri (FKA) for vel 49 mill. kr i 2014 etter stor motstand mot planar om sal og riving. I 2017-årsrapporten omtalte FKA anlegget som «selve navet i kornlogistikken». Anlegget er i dagleg drift som kornlager. Rett ved står Nordkronen-siloane på 23.000 tonn som ikkje er i bruk. FKA har starta omregulering til bustader.