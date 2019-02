Rapport: – Fire av ti bønder i Norge opplever spredte arealer som et problem

Bakgrunnen for rapporten er forskningsprosjektet Landfrag, som har som mål å kartlegge og prøve ut tiltak for å bedre arealbruken i landbruket. To momenter skiller seg ut som årsaker til misnøyen:

* Antall bruk en bonde leier arealer fra, særlig hvis en leier fra to eller flere bruk.

* Avstanden fra driftssenteret til arealene, særlig hvis jordstykket ligger mer enn 2 km unna.

– Melkeprodusenter og andre husdyrprodusenter opplever spredte arealer som et større problem enn kornprodusenter og andre planteprodusenter, heter det.

40 prosent av norske bønder sier de i større eller mindre grad opplever spredte arealer som et problem.

Det er bønder i Nord-Norge, Vestlandet, bygder på Østlandet, Agder og Rogaland og på flatbygdene i Trøndelag som opplever arealspredning problematisk.