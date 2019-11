Prosjekt om bønders psykiske helse nominert til Helseprisen 2019

Prosjektet har satt søkelys på den psykiske helsen blant bønder, spesielt unge og nye bønder. Det er Mental Helse Ungdom som har ledet prosjektet som er et samarbeid med Norges Bondelag, Tine, Nortura, Norsk Landbrukssamvirke, Norsk Landbruksrådgiving, Felleskjøpet Agri, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bygdeungdomslag og Ruralis.

Tre prosjekter er nominert til Helseprisen 2019. De to andre prosjektene er flerkulturell doula til sårbare kvinner av Norske Kvinners Sanitetsforening og Ekspedisjon 2019 av Veien ut.

– Har gått under radaren til nå

Om "Bønder og psykisk helse" skriver juryen:

– Bønder og psykisk helse er en problematikk som har gått under radaren til nå. Det er en gruppe som man sjelden tenker trenger hjelp til å takle psykiske utfordringer. I bunnen ligger et spennende samarbeid med næringen og organisasjoner som representerer norske bønder.

Juryen peker på at norsk landbruk har gjennomgått store endringer de siste tiårene, at det er blitt færre bønder og at det stilles nye krav til drift og investeringer.

"For unge mennesker som står overfor valget om å ta over familiens gård eller gjøre noe annet, kan valget være vanskelig. Følelser av plikt og ansvar overfor familien, men også spørsmålet om det er verdt å satse som bonde, kan tynge", skriver de.

– Ekstra inspirerende å bli nominert

Det er stiftelsen Dam som står bak prisen. De gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.

Hvem som vinner Helseprisen 2019 presenteres 5. desember på Sentralen i Oslo. Frem til 25. november kan du stemme på hvem som bør vinne på Dams hjemmesider.

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag er glad for at prosjektet er nominert til prisen.

– Vi er opptatt av at det skal være greit for bønder å snakke om psykisk helse, og det trenger vi å bli bedre på. Det er ekstra inspirerende å bli nominert til en slik pris med et så viktig tema, sier han i en pressemelding.