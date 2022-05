Prisen på hvete skyter i været

Hveteprisen har økt med nesten 6 prosent til den høyeste prisen på to måneder på råvarebørsen i Chicago, skriver Bloomberg.

Da det europeiske markedet åpnet mandag, steg hveteprisen til 435 euro per tonn. Det er ny rekord, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Prisen har fra før blitt drevet opp av krigen i Ukraina og konsekvensene av den på verdens kornmarked. Den har steget rundt 60 prosent i år, noe som hever prisen på alt fra brød til kaker og nudler.

India har fylt et vakuum i markedet etter at krigen førte til redusert produksjon i Ukraina, delvis takket være en stor avling på sju millioner tonn i fjor, skriver Financial Times.

India er verdens nest største hveteprodusent etter Kina. Men India har også over 1,3 milliarder innbyggere og spiller vanligvis ikke så stor rolle på det internasjonale hvetemarkedet.

At den indiske eksportstansen likevel har en såpass stor innvirkning på hveteprisen, understreker de dystre utsiktene for globale hveteforsyninger, ifølge Bloomberg.

Indias avgjørelse om å stanse hveteeksporten er knyttet til hetebølgen som påvirker avlingene samt et ønske om å prioritere sitt eget marked og matsikkerhet. Avgjørelsen er blitt kritisert av blant andre G7-landene.

Eksportstansen vil i første omgang i hovedsak gå utover nabolandene Bangladesh, Nepal og Sri Lanka.