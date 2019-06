Prisen for leie av jord øker

Målt i kroner er det størst økning for grønnsaker/bær og potetdyrking, mens endringen for gras bare er marginal.

Det skriver Landbruksdirektoratet i en nyhetsmelding.

Som tidligere år viser resultatet av Landbruksdirektoratets årlige undersøkelse at prisen på leiejord varierer mye med hva som skal produseres på jorda.

Prisene økte for alle produksjoner i både 2015 og 2016, før prisene for gras og korn gikk ned i 2017. Prisen for korn har økt de seinere årene, mens prisen på gras har gått ned eller vært stabil.

Dyrere for alle produksjoner

På grunn av behovet for vekstskifte økte prisen for jord til grønnsak- og potetproduksjon jevnt i årene fram mot 2018, da prisen flatet ut på landsbasis. I år har imidlertid prisene igjen økt merkbart, og middelprisen for jord til grønnsak- og bærdyrking passerte 1000 kroner per dekar.

For potetareal ligger middelprisen på nesten 680 kroner per dekar, mens prisene for henholdsvis korn og gras er på i overkant av 370 kroner per dekar og 260 kroner per dekar.

Store regionale forskjeller

Som tidligere år er det større endringer i prisene regionvis enn på landsbasis.

I Rogaland er prisene høye for leie til alle produksjoner, men også andre steder i landet er det høye leiepriser. Dette gjelder særlig enkelte steder på Østlandet og i Trøndelag, samt enkelte deler av Agder/Telemark for utleie av jord til grønnsaker/bær og poteter.

I andre deler av landet, særlig der det er liten konkurranse om arealene, blir jorda ofte leid ut vederlagsfritt eller mot betaling i form av motytelser eller naturalia. Dette er vanligst for leie av grasareal og innmarksbeite.

Betaling i form av naturalia forekommer oftest i Nord-Norge, på Vestlandet og i Telemark/Agder, men også på deler av Østlandet, ifølge Landbruksdirektoratet.