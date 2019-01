Polsk kjøtt fra syke storfe solgt til Sverige

Det skriver Sveriges Radio. Polske myndigheter fattet mistanke om at slakterne kjøper inn syke dyr som slaktes uten å ha blitt undersøkt av veterinær først. Kjøttet ble deretter markert som undersøkt og godkjent, før de ble solgt til flere land.

TV-kanalen TVN24 har avslørt hvordan slakteriet jobber ved bruk av skjult kamera. Der kunne man se at blant annet svulster ble fjernet, før kjøttet ble godkjent dagen etter.

Innslaget kan du ser her.

Det norske mattilsynet forteller til Nationen at de ikke har fått beskjed fra EUs organisasjon RASFF – Alert System for Food and Feed om at kjøttet er solgt til norske grossister.

250 kilo kjøtt i Sverige

Annonse

Ifølge det svenske Livssmedelverket slaktes dyrene på tider av døgnet når slakten ikke overvåkes av veterinærer.

I Sverige er det snakk om omtrent 250 kilo kjøtt som har vært solgt til bedrifter over hele landet.

– Det handler om fire ulike grossister, altså foretak som selger videre kjøtt, enten til andre grossister, restauranter eller butikker, forteller Louise Nyholm i Livsmedelsverket til Sveriges Radio.

Forsøker å finne kjøttet

De svenske myndighetene har nå satt i gang arbeidet med å undersøke om grossistene fortsatt er i besittelse av kjøttet eller om de er solgt videre, og i så fall hvor.

– Akkurat dette partiet virker det som vi har kontroll på. Vi betrakter kjøttet som "ikke sikkert" som vi sier, rett og slett fordi vi har mistanke om at kjøttet kommer fra en bedrift hvor de har alvorlig overtrådt matlovenes regler, for eksempel om inspeksjon av dyr før og etter slakting, sier Nyholm.