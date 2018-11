Pollestad ber Hoksrud si unnskyld til pelsdyrbønder

«I dag har landbruksministeren svikta næringa han er statsråd for»

Det skriver Sps næringspolitiske talsperson Geir Pollestad på sin Facebook-side torsdag.

Han er sterkt kritisk til måten landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) har håndtert pelsdyrsaken på. Torsdag morgen sendte Hoksrud et forbud mot å drive pelsdyrhold på høring.

Ble kontaktet av NRK

Pollestad skriver i Facebook-innlegget sitt at han onsdag kveld ble kontaktet av NRK om saken. Han antok at næringen og landbrukets organisasjoner var godt orientert av statsråden, og tok kontakt med Pelsdyralslaget for å høre deres vurdering av det som skulle komme og hvordan de hadde forberedt bøndene som ble rammet.

«Til mi store overrasking ante korkje Pelsdyralslaget eller Bondelaget noko. Det var berre NRK som var informert. Eg vart rysta av det,» skriver Sp-politikeren.

Gir strykkarakter

Pollestad velger å minne om at denne saken omhandler levende mennesker og ekte familier.

«Mange vil tape millionar av kroner og ikkje minst vil dei oppleve at verdien av gården fell kraftig. Den psykiske belastningen er hard for mange. Det minste eg forventer av deg er at du forstår dette og gjer jobben din skikkelig,» skriver Pollestad med klar henvendelse til statsråden.

«Du formidlar faktisk ikkje eit bodskap som inneber økonomisk ruin for mange familier via NRK. Dette var di første ekte statsrådsoppgåve. Og på den strauk du med glans. Det minste du no kan gjera er å gje ei orsaking til desse familiene,» avslutter han.

Ikke overrasket over Pollestad

Hoksrud ser ingen grunn til å be om unnskyldning for håndteringen av denne saken.

– At Geir Pollestad kommer med denne typen kritikk overrasker meg ikke. Han er i opposisjon og ønsker å kritisere meg og regjeringen når han får mulighet, sier han til Nationen.

Hoksrud mener saken er håndtert på vanlig måte.

– Jeg er svært opptatt av at mange er i en vanskelig situasjon, og er blitt kontaktet av mange i næringen som er bekymret. Mange har vært opptatt av å få en avklaring, og derfor har vi jobbet for å få saken på høring så raskt som mulig. Jeg har hatt møte med Norges Pelsdyralslag og Norges Bondelag tidligere, og det er tatt opp at høringen kommer. Det er vanlig å sende ut høringsforslag når de er ferdige, uten samtaler på forhånd. Det er ikke en stor overraskelse at høringen kommer nå, sier han.

Det var stortingsrepresentant Guri Melby (V) som uttalte seg om saken i NRK torsdag morgen.

– Jeg har ikke hatt noe med NRK å gjøre. Dette er en sak Venstre vant i forbindelse med Jeløya-plattformen, sier Hoksrud.

Statsråden understreker at høringsforslaget gir alle parter mulighet til å gi innspill.

– Dette er et høringsforslag og ikke noe endelig, sier han.

Jeg tror alle skjønner at mitt parti ikke ønsket dette. Bård Hoksrud, landbruks- og matminister

– Må følge opp regjeringens politikk

– Du vil ikke komme med noen unnskyldning?

– Man kan alltid se om man skulle gjort ting på en litt annen måte, men dette er gjort slik det gjerne gjøres når saker sendes på høring. Vi har sagt vi jobber med en høring og at vi har ønsket å få den ut før jul, for å få innspill og få saken ferdig, så næringen får en avklaring. Det er Stortinget som kommer til å fatte beslutningen om at vi ikke skal fortsette å ha pelsdyr i Norge.

Hoksrud sier forslaget innebærer bevilgninger på 265 millioner kroner som skal gå til kompensasjon, 50 millioner til opprydning/sanering og 50 millioner som skal gå til omstilling.

– I tillegg har også de som driver med pelsdyr andre sikkerhetsordninger knyttet til arbeidsledighet og så videre om man trenger det. Men vi har lagt oss på en høyere kompensasjon enn det vi har beregnet tidligere, sier han.

Hoksrud sier det er hans jobb som statsråd å gjennomføre enigheten i Jeløya-plattformen.

– Jeg tror alle skjønner at mitt parti ikke ønsket dette. Men jeg som statsråd må følge opp det som er regjeringens politikk, og Jeløya-plattformen. Det gjør inntrykk å treffe folk som er i en vanskelig situasjon, og som har innstilt seg på at dette er en næring de skulle drive med, men jeg er opptatt av å gjøre dette på en ordentlig måte.

Forslaget legger opp til at det vil være forbud med pelsdyrproduksjon i Norge fra og med 1. februar 2025.