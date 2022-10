I framlegget til statsbudsjett kjem regjeringa verken med grep for å styrke tollvernet eller ein plan for å tette inntektsgapet for bønder. Det trass i at Stortinget har bede regjeringa sjå på det i haust.

Leiarane i bondeorganisasjonane er skuffa.

– Det er skuffande at regjeringa ikkje kjem med konkrete grep her, seier leiar i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Han får følgje av leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, som seier seg svært skuffa over at regjeringa ventar med tollgrep.

«Nettopp i 2023 burde dette kommet på plass for å gi mer forutsigbarhet framover», skriv Hoff til Nationen.

– Kan endre seg raskt

I eit fleirtalsvedtak i juni bad Stortinget regjeringa vurdere overgang frå kronetoll til prosenttoll for blant anna tollinjene storfe, svin, sau, lam og potet i samband med statsbudsjettet for 2023.

I statsbudsjettet skriv regjeringa derimot at dei ikkje gjer framlegg om omlegging frå kronetoll til prosenttoll for landbruksvarer i samband med statsbudsjettet.

«Regjeringa kjem tilbake til saka på eit seinare tidspunkt», skriv Landbruks- og matdepartementet.

Bondelaget fryktar utsetjinga betyr at det minst kan gå eitt år til tollendringar blir vurdert.

– Det er i samband med statsbudsjettet tollendringar normalt blir vurdert. Det er derfor svært skuffande at regjeringa ikkje kjem med tollendringar nå. Det kan tolkast som om at det minst kan gå eitt år til neste gong det blir vurdert. Det er lang tid, seier Gimming.

Han viser til at tollsatsar er ein prosess som tar tid å endre. Sjølv om situasjonen ifølgje Gimming ikkje er kritisk i dag sidan internasjonale prisar er høge, så seier han det hadde vore viktig å verktøyet klar til bruk.

– Vi har tatt til orde for styrking av tollvernet i fleire samanhengar. Sandra Borch har også sagt at det er noko regjeringa vurderer. Situasjonen kan endre seg raskt. Vi ønskte oss konkrete grep nå for å ha eit handlingsrom om det skulle kome ein kraftig prisnedgang internasjonalt, seier Gimming.

– Er dagens tollvern for svakt og til hinder for prisvekst på norske jordbruksvarer?

– Vårt poeng er at vi må ha eit handlingsrom og ha eit så effektivt tollvern som mogleg, seier Gimming.

Han seier marknadsregulator får svare når det gjeld produkt utan målpris.

På varer med målpris er situasjonen ifølgje Gimming ikkje prekær, men han seier at eit sterkt tollvern er avgjerande både for å kunne styrke sjølvforsyninga og inntektene til bøndene.

Fakta Tollvern og prosenttoll Tollen på mange jordbruksvarer er eit fast kronebeløp som har stått uendra i over 25 år. WTO-reglane opnar for overgang til prosenttoll, som betyr at tollen blir eit påslag på ein fast prosentsats utover importprisen. Prosentsatsen varierer etter vareslag. Prosenttoll endrar seg i takt med utviklinga i importprisen, i motsetning til kronetoll som blir mindre verdt for kvart år. Norge har før lagt om til prosenttoll (vedtak i 2012) på 2 av 15 tollinjer for ost (faste- og halvfaste ostar, med nokre unntak), i tillegg til for biff, filet og lammekjøtt. Tidlegare blei same endring gjort for drikkemjølk. I Hurdalsplattforma skriv Ap og Sp at regjeringa vil «Sikre importvernet for norsk jordbruk, blant anna gjennom val mellom prosent- og kronetoll, og sørgje for at importvernet ikkje blir svekka, når ein inngår nye handelsavtaler». 14. juni blei Ap, Sp og SV einige om følgjande punkt: «Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2023 vurdere overgang fra kronetoll til prosenttoll, blant annet for tollinjene storfe, svin, sau, lam og potet».

Krev plan før våren

I desember i fjor vedtok Stortinget å be regjeringa «legge frem en forpliktende og tidfestet plan i løpet av 2022 for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet».

I vedtaket heiter det vidare at «Inntektsgapet skal tettes uavhengig av bruksstørrelse, produksjon og landsdel».

I statsbudsjettet viser regjeringa til at Grytten-utvalet fekk utsett frist på rapporten, som også skal ut på høyring i tre månader.

Det får følgjer for framlegginga av ein plan for å trappe opp inntektene i jordbruket og tette inntektsgapet, ifølgje regjeringa.

«Arbeidet med regjeringa sin plan må tilpassast prosessen etter utvalet si innstilling», står det i statsbudsjettet.

Gimming er kritisk og kallar regjeringa «utydeleg».

– Det er enormt viktig at dei følgjer opp vedtaket frå i fjor og er tydelege på korleis dei vil gjere det framover. Eg er både betenkt og skuffa. Det hastar med å få opp inntektene i jordbruket og realisere fleirtalsmerknaden, seier Gimming.

Gimming seier regjeringa bør jobbe med opptrappingsplanen parallelt med høyringa til Grytten-rapporten. Han seier opptrappingsplanen og nødvendige vedtak må på plass før jordbruksoppgjeret til våren.

– Vi er utolmodige. Det er avgjerande viktig at Stortinget samlar seg om eit nytt målesystem for inntekt og at regjeringa parallelt legg fram ein konkret plan for korleis inntektene skal trappast opp. Vi må få vedtak i god tid før vi set oss til forhandlingsbordet i jordbruksoppgjeret til våren, seier Gimming.