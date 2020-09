MDG vil styrke små mjølkebruk og få opp talet på setrar

Største diskusjonen på landsstyremøtet i Miljøpartiet dei grøne (MDG) var om kvar taket for mjølkekvotar skulle plasserast. I dag er det på 900 tonn. Det opphavlege forslaget frå Viken MDG, som fremja resolusjonsforslaget, var at det skulle vere 200 tonn. Partiets landbrukspolitiske talsperson Harald Moskvil ville endre det til 450 tonn, og fekk fleirtal for det.

I resolusjonen står det mellom anna at MDG vil:

* Gi rask og styrka investeringsstøtte til bygging av lausdriftsfjøs for små og mellomstore mjølkeprodusentar.

– Lausdriftskravet er eit fint krav, men dei små har lenge, lenge ikkje fått støtte til å omstille fjøsa sine, som dei store har fått, og difor har dei eit etterslep i investeringar, sa Margit Fausko, leier i Hemsedal MDG, ein av forfattarane av resolusjonen og den som la forslaget fram for landsstyret.

MDG vil:

* Heve mjølkeprisen ved hjelp av eit styrka importvern.

* Støtte opp om smådriftsfordelar i fjell-, fjord og kystlandbruket gjennom finmaska driftsvansketilskot etter modell frå alpejordbruket.

* Oppmode til matmangfald, kvalitetsprodukt og verdiskaping av mjølk, mellom anna ved å støtte oppretting av mikromeieri og legge til rette for mindre samvirke.

* Avvikle mjølkekvotebørsen og få statleg administrering av kvotar tilbake. Kvotane skal tildelast etter ressursgrunnlag og prioritere stølsbrukarar og marginale areal.

* Redusere mjølkekvotetaket til 450 000 kg, men sikre at dette gjerast gradvis og på ein føreseieleg måte.

Diskusjon om kvotetak

I det opphavlege forslaget stod det altså at taket skulle senkast til 200 tonn, men det vart det ikkje fleirtal for.

Moskvil sa at resolusjonen peika på storfe på beite i utmark.

– Skal vi ha det, då treng vi mindre mjølkebruk og seterdrift, og vi treng drift på gardsbruk som ligg nærast utmark. Det som skjer no, er at vi sentraliserer mjølkeproduksjonen og det vil seie at den kjem stadig lenger frå utmarka.

Då han argumenterte for å ikkje redusere mjølkekvotetaket til 200 tonn, sa han at det ikkje nødvendigvis var negativt med store gardsbruk, viss topografien tilsa at dei kunne vere store.

– Det vil vere store variasjonar rundt om i landet kva som vil vere ein fornuftig bruksstorleik. 200 tonn vil ligge under snittet i veldig mange kommunar, og det vil seie at mange måtte bli pressa ned.

Han meinte at eit tak på 200 tonn ville bli utfordrande også for vidare utbygging av mjølkerobot.

– Mjølkerobot er bra dyrevelferd og også bra velferd for bonden. Vi er einige i retninga, at kvotetaket skal ned, men ikkje så langt ned som 200 tonn, sa Moskvil.

Bevaringsverdige, ku og kalv

I resolusjonen stod det også at MDG vil:

* Motverke overproduksjon gjennom å redusere kraftfôrforbruket, ikkje talet gardar i drift. Samstundes støtte andre tiltak som reduserer mjølkevolumet men styrker kvaliteten, slik som overgang til bevaringsverdige storferasar og samvær mellom ku og kalv.

* Gi stølsdrifta eit nasjonalt lyft gjennom investeringsstøtte til driftsbygningar og infrastruktur, og ein aktiv tilskotspolitikk.

Fausko meinte sjølv at punktet om å avvikle mjølkekvotebørsen var det viktigaste og mest banebrytande.

Ho har i fleire år arbeidd i Alliansen ny landbrukspolitikk, og er nyleg blitt innstilt som Buskerud MDG sin 1.-kandidat til stortingslista for valet neste år.

– Mykje av grunnen til at eg engasjerer meg så sterkt for landbrukspolitikk er fordi at eg sjølv ser dei dramatiske konsekvensane liberalisering av mjølkepolitikken dei siste 20 åra har ført til.

Ho vaks opp på mjølkebruk med 15 årskyr og stølsdrift.

– På slutten av 90-talet var det over 20 aktive mjølkeprodusentar i bygda. No har nesten alle slutta. Eg ser korleis tregrensa kryp seg oppover, og korleis beita gror att, seier ho, men er sikker på at det ikkje er for seint å snu utviklinga.