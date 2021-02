Politiet henlegger anmeldelse av høringssvar

Mandag i forrige uke anmeldte leder i Fjellregionen pelsdyralslag, Øystein Storholm, et høringssvar som har blitt sendt inn til Landbruks- og matdepartementet.

Det aktuelle høringssvaret ble sendt inn til høring om forslag til endring av lov om forbud mot hold av pelsdyr, som departementet sendte ut i november. Lovendringen gjelder bestemmelser om økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdretterne etter avvikling.

I høringssvaret, som er signert «R- Hughes», står det blant annet at «denne måten å holde dyr på, som jeg mener er systematisk mishandling av sårbare dyr, kan på mange måter sammenlignes med at det i årene før 2010 faktisk var lov å seksuelt misbruke dyr i Norge.»

Videre står det at «i dag vet vi at de som misbruker dyr også har lettere for å misbruke mennesker, da spesielt kvinner og barn. Vi er alle enige i at det er forkastelig, og at et slikt forbud er kommet for å bli. Om noen år vil vi også se tilbake på perioden der det var lov med hold av pelsdyr og tenke det samme.»

– Ren trakassering av folk, sa Storholm til Nationen i slutten av januar.

Henlagt samme dag

Samme dag som Storholm anmeldte høringssvaret for «hensynsløs atferd», valgte Trøndelag politidistrikt å henlegge forholdet.

Storholm er i anmeldelsen oppgitt som fornærmet.

«De underrettes om at forholdet er henlagt fordi det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, jf. Straffeprosessloven par. 224. Skulle det senere fremkomme nye opplysninger som fører til at etterforskingen blir gjenopptatt, vil de få ny underretning» skriver de i henleggelsen som Nationen har fått tilgang til.

Annonse

– Hva ønsker du at skulle blitt gjort i denne saken?

– At høringssvaret ble tatt vekk fra en offentlig nettside, og at vedkommende som har forfattet dette høringssvaret ble bøtelagt for å trakassere pelsdyrbønder. Det er hinsides, sier Øystein Storholm.

– Å publisere en sånn beskrivelse av et yrke jeg har utdøvet i flere tiår, og min far og farfar har drevet med i 100 år, er uhørt. Jeg aksepterer det ikke, sier Storholm.

Mandag spurte Nationen om en begrunnelse for henleggelsen fra Trøndelag politidistrikt. De har ikke besvart Nationens spørsmål tirsdag ettermiddag.

Les også: Politiet henlegger sak mot ansatte i Mattilsynet i Rogaland

– Departementet leser alle høringsuttalelser

Nationen har tidligere skrevet om at flere pelsdyrbønder har reagert på at Landbruks- og matdepartementet ikke har publisert enkelte høringssvar på regjeringens nettsider, over én uke etter at høringsfristen gikk ut.

Storholm stiller seg spørrende til hvorfor departementet ikke publiserte flere av høringssvarene til pelsdyrbøndene når de valgte å publisere det aktuelle høringssvaret han ameldte.

Landbruks- og matdepartementet har vist til at enkelte høringsuttalelser fra privatpersoner omtaler personlige forhold som kan være underlagt lovbestemt taushetsplikt, og de derfor ikke uten videre kan offentliggjøres.

«Utgangspunktet er at alle høringsuttalelser blir publisert. Departementet leser alle høringsuttalelser før publisering på regjeringen.no, men driver ingen form for sensur av påstander eller synspunkter som fremmes. Departementet har imidlertid sett at enkelte høringsuttalelser fra privatpersoner omtaler personlige forhold som kan være underlagt lovbestemt taushetsplikt, og derfor ikke uten videre kan offentliggjøres. Det er årsaken til at en del høringsuttalelser fra privatpersoner foreløpig ikke er offentliggjort», skrev departementet til Nationen tidligere.