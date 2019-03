Politianmelder hundeeier etter angrep på geit

I slutten av februar ble en geit angrepet av en hund som løp inn i et område der det oppholdt seg flere geiter.

Leder for uteseksjonen i Farsund kommune, Øystein Hadland, opplyser nå at det er utarbeidet et anmeldelsesskjema, og at eieren av hunden som angrep geiter ved Mosvoldtjernet i Farsund kommune anmeldes til politiet.

– En person mistet kontroll over hunden sin. Det førte til at hunden angrep en geit. Det var kvinnen som eier hunden som selv meldte fra om hendelsen, skriver Hadland i anmeldelsesskjemaet, ifølge Lister 24 som først omtalte saken.

Hendelsen skjedde fredag 22. februar ved Mosvoldtjernet i nærheten av området for hundelufting.

– Dette er tragisk og helt uakseptabelt. Vi har hatt stor fokus på dette med båndtvang i kommunen, og synes det er veldig trist at dette skjer, sa Øystein Hadland til Lister 24.

– Vi ønsker at folk skal føle seg trygge på et ikke noe skal skje med dyrene. Etter som det var hundeeier som meldte ifra om saken i første omgang, har dette vært en ryddig prosess. Det er ingen dramatikk rundt det. Vi må rose de som melder ifra, sier Hadland til Nationen.

Farsund kommune leier geitene av bonde Rune Landås, som til daglig driver med villsau og kystgeit.

Annonse

Mistet kontrollen

Landås selv var ikke på stedet da angrepet skjedde.

– Jeg har ikke opplevd lignende hendelser i dette området, sier Landås.

– Det er en hundepark ved siden av beiteparken til geitene. Jeg ble fortalt at etter at hunden så geita, mistet hundeeieren kontrollen på hunden, så hadde hunden passert begge de fysiske gjerdene og fått tak i den ene geita. Etter angrepet skal geita ha hoppet i vannet og tatt seg opp på en holme lenger ut. Hvis det ikke hadde vært vann der, så hadde den mest sannsynlig ikke kommet seg unna, sier Landås til Nationen.

– Ønsker ikke at hunden avlives

Ifølge bonden gikk geitene med Nofence på dette området i Farsund kommune. Nofence er et system for virtuell inngjerding av beitedyr. Systemet består av en app og en solcelledrevet klave som kommuniserer over mobilnettet. Denne klaven inneholder GPS-teknologi som gir posisjonsdata, og kan varsler dersom noe uforutsett oppstår.

– Geita har klart seg. Heldigvis ble den ikke revet i stykker. Hunden er en husky og det er ikke de mest gunstige hundene å ha nærme steder som dette. Jeg ønsker ikke at hunden skal avlives, da dette er å se på som et uhell og en lærdom for hundeeieren, sier Landås.

– Det er mange som er glad i å gå i dette turområdet. Jeg håper ikke at dette blir noe problem framover. Kommunene er veldig flinke med dette. De har leid inn geitene så de kan gå rundt i denne parken for å bevare kulturlandskapet og for at folk skal kunne se dyrene, sier Landås.