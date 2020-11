Plast fra rundballer står for 70 prosent av plastforurensingen i norske elver

Forskerne fra Norce har gjort en kartlegging av plastforekomsten i 43 norske elver på Vestlandet, og tallenes tale er klare.

– Vi har kartlagt mengdene og kildene til makroplast, altså synlige, store plastbiter, i 43 elver tilsvarende 200 kilometer med elvestrekning langs hele Vestlandet fra Rogaland i sør til Møre og Romsdal i nord. Dette er den første systematiske kartleggingen av plast i elver i Norge, sier Gaute Velle, forsker i Norce miljø, i en pressemelding.

I 21 av elvene registrerte forskerne totalt cirka 1.100 meter med folie fra rundballer fordelt på rundt 1.500 biter. Forskerne fant tre ganger så mye rundballplast som alle de andre plastkategoriene de så på til sammen.

– Plast er et menneskeskapt produkt, så det er ikke uventet at plasten befinner seg i menneskenære områder. Men at rundballplast skulle stå for en så stor del av problemet, er urovekkende, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond, som har bidratt til undersøkelsen.

Etter landbruksfolie ble det funnet mest plast i kategoriene «Bygg/ anlegg», deretter «Husholdning» og så «Plastposer».

Ifølge Norges Bondelag ble hele 86 prosent av landbruksfolien som ble benyttet i 2019, resirkulert.

– Mange gårder ligger ned mot elver, og bønder har jevnlig dugnader der de rydder og samler plast, spesielt etter flom som det har vært en del av på Vestlandet. Vi oppfordrer til å lagre plast forsvarlig, unna elvebredder, og jobber for at returordningen for landbruksplast skal være enkel og tilgjengelig, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

