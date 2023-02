Planlegger program for dyrevelferden hos sau fra slutten av året

Arbeidet med dyrevelferdsprogrammet for sau er nå i gang, skriver Siv Svendsen, spesialveterinær hos Animalia på organisasjonens nettsider.

Fra før av finnes det dyrevelferdsprogram for svin, storfe og fjørfe.

«Programmene skal bidra til å sikre at dyrevelferd er et felles konkurransefortrinn for husdyrnæringa i Norge. Nå har turen kommet til et dyrevelferdsprogram for sau», skriver Svendsen.

Alle med innen 2028

I første omgang er det alle saueeiere som har over 30 vinterfôra sau ved telling 1. mars året før som tas inn i programmet. Innen 2028 er målet at alle som leverer slakt og som har søkt om produksjonstilskudd for sau, skal være med.

Dyrevelferdsprogrammet for sau består av kurs og veterinærbesøk. Gjennom kurs skal saubønder lære om atferd og velferd for sau.

«Kurset skal gi grunnleggende kunnskap om sauens atferd og hvordan en kan oppnå god velferd i praksis gjennom året. Det vil gå inn på hva dyrevelferd er, sett både fra dyrenes og samfunnets side, og det vil inneholde nyttige tips for å forbedre velferden hos dyrene», skriver Svendsen.

Veterinærbesøk hver 18 måned

Videre følges dette opp med veterinærbesøk minimum hver 18 måned. Her skal dyreeiere og veterinær sammen gå gjennom driften og se på dyrevelferden i besetningen.

«Dette er et veiledningsbesøk som er til hjelp for å forbedre dyrevelferden. Men er det alvorlige avvik på viktige punkter, blir det gitt en frist til å ordne opp i dette. Når kurs og besøk er gjennomført og evt. avvik er lukket, er status i DVP sau godkjent», skriver spesialveterinæren.