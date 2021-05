Pelsdyrnæringen får 150 millioner kroner mer i kompensasjon

– Avviklingen har skjedd raskere enn det man har regnet med, og det er bare et fåtall pelsdyroppdrettere som fremdeles har pelsdyr, heter det i en pressemelding fra Landbruksdepartementet.

Det er i forslaget til revidert statsbudsjett for i år at regjeringen vil øke summen til oppdretterne.

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til omstillingsordningen for oppdrettere med 15 millioner kroner i år. Mange har søkt på ordningen, ifølge regjeringen, som ønsker å gjøre det mulig med en rask omstilling til annen virksomhet.

Den totale erstatningen til pelsbøndene er fortsatt ikke avklart, og så sent som i slutten av april ble det gjennomført en høring i næringskomiteen på Stortinget om erstatningsordningen.

– I over tre år har vi hatt livene våre på vent, uten mulighet til å planlegge for fremtiden. Det er utrolig og uforståelig at regjeringen har arbeidet med denne saken i over tre år, og fortsatt kan de ikke fortelle oss hva vi får i erstatning for livsverkene våre, sa Bertran Trane Skadsem, styreleder i Norges Pelsdyralslag.

I mars la regjeringen fram sitt tredje forslag til erstatningsordning. Det siste forslaget kommer over ett år etter at Stortinget vedtok at bøndene skulle få full erstatning etter ekspropriasjonsrettslige prinsipper.

Nå skal erstatningsordningen opp i Stortinget igjen. Etter planen skal Stortinget i plenum votere over ordningen 3. juni.

Stortinget gikk inn for et pelsforbud i 2019. Saken regnes som en stor seier for Venstre, som fikk gjennomslag for at pelsdyrnæringen skal avvikles innen 2025.

(©NTB)