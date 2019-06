Pelsdyralslaget reagerer på forslaget til forskrift om erstatning til norske pelsdyrbønder

– Stortinget har sendt en bestilling til regjeringa om at det skal gjennomføres reelle individuelle vurderinger, urimelige utslag skal unngås, og erstatningen skal være rettferdig. Ingenting av dette dekkes i forskriften departementet har sendt ut i dag. Det er bare lagt inn mer tåkeprat.

Det sier styreleder i Norges Pelsdyralslag, Betran Trane Skadsem, i en pressemelding.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF), sier til Nationen at forslaget nå er sendt på høring og at hun avventer med å kommentere saken til alle høringssvarene har kommet inn.

– Uverdig håndtering

I forslaget til forskriften står det "Forslaget til kompensasjonsordning er ikke utformet for å gi «full erstatning» i tråd med prinsippene i Grunnloven § 105. Forslaget vil heller ikke gi kompensasjon for fremtidig inntektstap".

Det er denne setninga som får pelsdyralslaget til å reagere.

– 200 familier har blitt ofre for et storpolitisk maktspill, og regjeringen har siden første dag lagt opp til at de også skal sitte igjen med regningen for det. Dette handler om livene og livsgrunnlaget til folk, og deres eneste håp er at Stortinget gjør som de har lovet og griper inn overfor denne uverdige håndteringen av en liten gruppe, sier Skadsem.

Stortingspolitiker Geir Pollestad (Sp) er også skuffa over forslaget til forskrift. På sin åpne Facebook-side skriver han at han syns forslaget er skammelig.

– Alle krokodilletårene og de fagre løftene til pelsdyroppdretterne som ble gitt i Stortinget var kun teater. Nå er forskriften sendt på høring og her er det lite forandring å se, skriver han.

Omstilling

Loven om forbud mot hold av pelsdyr legger også opp til en anna forskrift om tilskudd til omstilling. I forslaget til forskriften står det at det etableres en ordning for tilskudd til omstilling som skal forvaltes av Innovasjon Norge, men den skal ikke reguleres i den forskriften som nå er sendt på høring. I forslaget skriver departementet at de skal arbeide for at ordningen blir etablert raskt.