Pelsdyralslaget: - Folk er kjørt på legevakten fordi de ikke orker mer

– Forbudet mot hold av pelsdyr og konsekvensene av dette, oppleves som en stor belastning for mange pelsdyroppdrettere. På denne bakgrunn har mitt departement bedt Norsk Landbruksrådgivning (NLR) om, gjennom sin HMS-rådgivning, å ha særlig oppmerksomhet på behovet for oppfølging av pelsdyrbønder og eventuelt å tilby krisebistand, skrev landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) i et svar til Sp-stortingsrepresentant Geir Pollestad på mandag.

Pollestads spørsmål til Bollestad var hvilke tiltak som er iverksatt for å ta vare på helsen til og sikre beredskap for de involverte pelsdyrbøndene og deres familier.

– Uro, redsel, søvmangel, angst

I forbindelse med dette har Stavanger Aftenblad snakket med kommunikasjonssjef Guri Wormdahl i Pelsdyralslaget. Hun bekrefter at mange pelsdyrbønder reagerer svært sterkt på vedtaket om at næringen deres skal legge ned.

– Folk har sendt SMS om at nå er alt helt mørkt og at de ikke vet veien videre. Da har jeg kastet meg på telefonen, snakket med vedkommende og bestilt akutt legetime. Når folk blir kjørt på legevakten fordi de ikke klarer mer, så viser det hvordan dette påvirker mennesker. Dette utløser mye uro, redsel, søvnmangel, angst – som følge av hele situasjonen – og ikke minst økonomiske bekymringer, sier Wormdahl til Stavanger Aftenblad.

– Men det skumleste er de vi ikke vet om, de som går under radaren, legger hun til.

På spørsmål fra journalisten om at hun frykter liv går tapt, svarer hun nei (men kanskje også ja):

– Jeg sier ikke det, for det vet vi ikke noe om. Bøndene er tøffe, men de trenger hjelp. Jeg vil ikke gå i noen begravelser på grunn av dette. Vi er satt til å håndtere en krise vi ikke er rigget for å håndtere, sier Wormdahl.

Etterspør mer penger

Bollestad pekte altså på Norsk landbruksrådgivning. I Stavanger Aftenblad sier NLRs fagkoordinator for helse, miljø og sikkerhet, Halle Arnes, at de allerede er ute i felt for å følge opp disse bøndene.

Råd for bønder som sliter Om du eller noen du kjenner kan ha behov for hjelp eller noen å snakke med, er det viktig å vite hvem en kan ta kontakt med. Bondenæringen har flere ressurspersoner som kan være gode samtalepartnere: Norsk Landbruksrådgiving ved HMS-rådgiver Sunniva Veen: Tlf. 477 58 409 Rogaland Bondelag ved organisasjonssjef Olav Sande: Tlf. 900 66 374 Jærlag i Rogaland Bondelag ved leder Knut Åge Gjersdal: Tlf. 926 89 714 Rogaland Pelsdyralslag ved leder Jan Ove Horpestad: Tlf. 959 39 108 Andre å kontakte: Fastlegen din. Legevakt: Tlf. 116 117. Psykososialt kriseteam: Tlf. 116 117. Akutteam ved Jæren distriktspsykiatriske senter (DPS): Tlf. 474 59 797 NAV kan gi råd og veiledning om økonomiske støtteordninger og gjeldsrådgivning. NAV Klepp-Time: Geir Erik Ellefsen: Tlf. 907 66 950. NAV Hå: Agnas Eystberg: Tlf. 40 84 17 05. Husk at Nav også i din nabokommune kan kontaktes. Kilde: "Pelsdyrbonde – når det røyner på", en brosjyre utgitt av Klepp, Hå og Time kommune i samarbeid med Pelsdyralslaget, Bondelaget og Norsk landbruksrådgivning.

Han sier imidlertid også at de gjerne skulle hatt mer penger til å gjøre jobben skikkelig. NLR har foreslått hjelp, veivalgsrådgivning, HMS-tjenester og hjemmebesøk for samtlige av landets rundt 190 pelsdyrgårder. Foreløpig har de ikke fått svar fra departementet på en forespørsel om penger til det.

– Vi mener situasjonen er såpass ekstraordinær at det skulle tilsi noen ekstra midler, men vi stopper ikke opp arbeidet for det. Vi tar på det dypeste alvor at vi er bedt om å stille opp, og vi kommer til å strekke oss langt for å gjøre det, slik vi gjør for resten av landbruksnæringen, som da tørken sto på som verst i fjor, sier Arnes til Stavanger Aftenblad.