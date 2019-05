Partene i jordbruksoppgjøret kaller inn til pressekonferanse

Hvert år forhandler bondeorganisasjonene og staten om rammevilkår og inntektsutviklingen for bøndene i jordbruksoppgjøret.

Tall fra Nibio viser at inntekten til bøndene gikk ned med 9500 kroner til 323.400 kroner per årsverk i snitt for 2017. Året før økte inntekten med 6000 kroner.

Kravet jordbruket var på 1920 millioner kroner eller 31.000 kroner per årsverk, noe som skal redusere inntektsgapet til andre grupper med 11.000 kroner.

Tilbudet fra staten var på 1 milliard, som skulle gi en potensiell inntektsvekst på fem prosent eller 16.500 kroner per årsverk.

Forhandlingene skulle være avsluttet før 17. mai.