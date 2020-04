Partane er einige – kallar inn til pressekonferanse

Etter det Nationen erfarer er partane einige etter såkalla «forenkla jordbruksforhandlingar».

Det blir kalla inn til pressekonferanse klokka 10 får Nationen opplyst.

Bondeorganisasjonane og staten har forhandla sidan søndag. Fristen partane sette for å bli einige er i dag, 30. april.

Inngår avtale

Begge bondeorganisasjonane har etter det Nationen forstår i lengre tid vore innstilte på å inngå avtale med staten i den spesielle situasjonen landet står i. Det sjølv om avtalen ikkje nødvendigvis vil gi bøndene eit kraftig inntektsløft.

Lars Petter Bartnes, leiar i Norges Bondelag, trekte i går fram at mangelen på eit fyldig grunnlagsmateriale frå Budsjettnemnda gjer at ein i år må sjå bort frå den vanlege øvinga i jordbruksoppgjeret, som er å kalkulere ein inntektsvekst for bøndene som oppfyller inntektsmålet Stortinget har bestemt.

I år er det høgst usikkert både kva inntektsvekst andre grupper i samfunnet vil få og korleis inntektene og kostnadene i jordbruket vil utvikle seg. Dermed ville det også vore svært vanskeleg å bli einige om kva som må til for at bøndene skal få ei inntektsutvikling som reduserer inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper.

I tillegg teiknar koronasituasjonen, med rekordhøg arbeidsløyse og fleire næringar i økonomisk kollaps, eit dystert bakteppe for forhandlingane – noko som etter det Nationen forstår også pregar partane. Jordbruket er jamt over på langt nær så hardt ramma, blir det påpeika.

«Forenkla forhandlingar»

Som Nationen tidlegare har omtalt, så er det den ekstraordinære situasjonen med utbrot og tiltak rundt koronaviruset som gjer at det i år ikkje blei tradisjonelle jordbruksforhandlingar. I staden gjennomfører partane i såkalla «forenkla forhandlingar».

Det inneber at det ikkje blir lagt fram eit krav og eit tilbod i årets jordbruksoppgjer. Forhandlingane vil også bli langt mindre omfangsrike med færre tema og eit langt kortare forhandlingsløp enn vanleg.

Partane melder også at dei berre ser på eksisterande ordningar og dermed ikkje vurderer å innføre nye tiltak eller støtteordningar i år.

«Avtalepartene er også enige om å anvende eksisterende ordninger og om å begrense antall tema som bringes inn», skreiv departementet søndag.

Det er derimot venta at partane forhandlar om både endringar i prisar på jordbruksvarer og om tilskotssatsane i ulike ordningar, noko bondeorganisasjonane før har tatt til orde for.

Kraftig inntektsnedgang

Grunnlagstala som Budsjettnemnda for jordbruket har lagt fram viser heile 23.600 kroner per årsverk eller 6,3 prosent i inntektsnedgang frå 2018 til 2019.

Inntekta er med det tilbake på same nivå som i 2015, eller faktisk 100 kroner lågare per årsverk for å vere nøyaktig.

Den usikre situasjonen gjer at Budsjettnemnda ikkje har lagt fram prognosar for 2020 eller utrekningar for referansebruka.

Følg framlegginga av jordbruksavtalen på Nationen.no.