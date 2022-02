På tross av svakere resultat: Tine betaler ut rekordmye til melkebønder

Onsdag leverte Tine både resultatet fra 3. tertial og årsrapporten for fjoråret.

Tertialrapporten viser et stort fall i driftsresultatet sammenlignet med 3. tertial i 2020, 197 millioner kroner svakere. Det gjør at de ender på 309 millioner kroner totalt.

I rapporten skriver de at det er «drevet av lavere salgsinntekter, høyere kostnader drevet av pris samt oppstartskostnader i Irland».

Driftsresultatet for fjoråret ender på 1725 millioner kroner, ned 50 millioner kroner fra året før. Resultatet for 2020 er korrigert for salget av meieriet i Bergen.

Rekordhøy utbetaling

Men selv med et svakere resultat, betaler de ut rekordmye til bøndene: 1,4 milliarder kroner. Årsaken er at de vil avhjelpe melkebøndenes krevende økonomiske situasjon, skriver de i en pressemelding.

– Nødvendige kroner til rett tid som viser styrken i samvirket, konstaterer styreleder Marit Haugen

Konsernstyret tar også ut 283 millioner kroner fra etterbetalingsfondet, noe som utgjør 98 øre per liter melk. Det blir i overkant av 200.000 kroner totalt per melkebonde i snitt. Til sammenligning ble det utbetalt 147 000 kroner i snitt i 2020.

– Vi eiere har styrt Tine fornuftig over mange år og selskapet vårt har en solid økonomi, som gjør at vi kan møte en ekstraordinær situasjon med en ekstraordinær løsning. Dette er ikke virkemidler vi kan benytte oss av igjen, men en tett dialog med eierorganisasjonen har konkludert med at dette er rett tid og sårt tiltrengt for mange, sier Haugen.

Etterbetalingen blir utbetalt etter årsmøtet. Flest Tine-bønder finner man i Trøndelag, og melkeprodusentene i dette fylket får i snitt utbetalt 240.000 kroner hver. Totalt går 330 millioner kroner tilbake til fylket.

Annonse

Andre fylker som får etterbetaling på over 100 millioner kroner er Innlandet, Vestlandet, Møre og Romsdal, Nordland og Rogaland.

(Se fullstendig oversikt i tabellen):

– Jeg vet jeg snakker på vegne av hele organisasjonen når jeg sier at det er dette som er motivasjonen vår. Sammen skaper vi et levende Norge sier vi, det beskriver samfunnsoppdraget vårt. Når vi ser på hva dette resultatet betyr for bonde og lokalsamfunn og de enorme ringvirkningene eierne våre har på landet vårt, så er dette selve beviset på hva som skiller Tine fra konkurrentene og hva vi egentlig jobber for. Nå må vi brette opp ermene og fortsette inn i mer krevende tider, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

Må fortsatt effektivisere drifta

Salgsinntektene endte på totalt 24,045 milliarder kroner, 25 millioner kroner svakere enn 2020. Driftsmarginen faller med 0,2 prosentpoeng, og resultatet før skatt ender på 1682 milliarder kroner. Det er 36 millioner kroner svakere enn året i forveien.

Selskapet skriver at selv om aktiviteten i dagligvare fortsatt er høy, erfarer de en vridning mot høyere salg i storhusholdningssegmentet. Gjennom hele fjoråret falt dagligvaresalget med 3,6 prosent. 1,2 av disse prosentene forklares med redusert sukkeravgift. Samtidig økte salget til storhusholdning, industri og forbruker med 8,3 prosent.

Resultatet påvirkes positivt av styrket lønnsomhet på salg av varer. På den annen side fører mye høyere energikostnader og transport samt pensjonskostnader til en reduksjon av resultatet.

Antall millioner kumelk levert til Tine økte fra 1401,1 millioner liter i 2020 til 1423,8 millioner liter i 2021. Den gjennomsnittlige fettprosenten i kumelk var på 4,38 prosent, opp 0,1 prosentpoeng.

Når det gjelder geitemelk falt det fra 19,8 millioner liter i 2020 til 18,9 millioner liter i fjor.

Om fremtidsutsiktene skriver de at økte råvarepriser også framover vil påvirke varekostnader knyttet til energi, ingredienser og emballasje. For internasjonale råvarer forventer de at prisveksten vil vedvare fram til tilgangen på råvarer er på nivå med etterspørselen.

– Resultatene fra fjorårets siste måneder viser at vi nå er på vei inn i en mer normalisert tid, som vil kreve at vi lykkes i enda større grad for å oppnå målene våre. Vi må lykkes enda bedre i markedet og vi må effektivisere driften vår ytterligere for å skape et levende Norge på lang sikt, sier konsernsjef Gunnar Hovland.